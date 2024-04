Essere donna prima ancora di essere madre

di Andrea

Agostini

Una donna a seno nudo che allatta il bambino può davvero fare notizia? E’ il caso di una statua bronzea donata dalla famiglia dell’artista Vera Omodeo alla città di Milano perché venga esposta in piazza Duse, nella zona di Porta Venezia. Una commissione comunale di esperti, che ha il compito di valutare la posa di opere d’arte in spazi pubblici, ha dato parere negativo perché tale rappresentazione "rappresenta valori non universalmente condivisibili da tutte le cittadine e i cittadini". Nessun nudo volgare ad urtare chissà quale sensibilità, semplicemente una maternità in atto, un fatto naturale e normale della vita, come nascere e morire, che viene distorto ad altra categoria, quella dei principi morali e dei metri di giudizio degli stili di vita. Cancel culture, cultura woke, politicamente corretto fino alla censura intollerante di tutto ciò che possa anche solo in ipotesi urtare le più moderne sensibilità di qualsivoglia minoranza, pongono davvero al riparo da ingiustizie sociali? Milano torna indietro nel tempo quando una donna veniva allontanata perché colpevole di allattare al senso in pubblico, una discriminazione morale superata con la direttiva CE 22/12/2006 n.141 e la direttiva Madia 3/2/2017 di promozione dell’allattamento al seno. La direttiva nazionale in particolare richiama l’attenzione delle pubbliche amministrazioni e dei singoli dipendenti nella propria attività di erogazione dei servizi alla collettività, sulla necessità di assumere azioni positive, comportamenti collaborativi o comunque di non adottare atti che ostacolino le esigenze di allattamento e conclude affermando che "I vertici e la dirigenza delle amministrazioni si adopereranno per prevenire comportamenti o atti in contrasto con le suddette finalità, anche nell’ambito di organismi controllati".

La Città di Milano con la sua azione, non positiva, ma negativa, viola tali direttive e contrasta un diritto fondamentale di ogni bambino e di ogni madre, l’allattamento al seno.