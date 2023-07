Estate 2022, Acqua a Rischio in Ascoli e Fermo, Emergenza Mitigata dal Calo del Turismo

L’estate 2022 è stata particolarmente difficile dal punto di vista idrico. Solo a metà settembre la Ciip ha potuto sospendere le chiusure notturne dei serbatoi in gran parte dei territori di Ascoli e Fermo. Una situazione di grave criticità come avvenuto già l’estate 2021. L’acqua necessaria a soddisfare le esigenze della popolazione residente, dei turisti e per tutti gli impiaghi industriali e agricoli non c’era due anni fa e nemmeno lo scorso anno costringendo il gestore delle acque a dare fondo a tutte le risorse accendendo tutti i pozzi a Capodacqua, mandando l’impianto di Castel Trosino a pieno regime così come quello di Fosso dei Galli a San Benedetto e di Santa Caterina a Fermo. Per ovviare all’emergenza è stato necessario l’intervento dell’acquedotto del Tennacola che ha "prestato" una ventina di litri di acqua al secondo attraverso l’interconnessione ad Amandola e a San Tommaso di Fermo. A dare una mano significativa è stato anche tutto il lavoro fatto per la ricerca delle perdite sulla rete idrica che ha permesso di recuperare altri 20 litri al secondo. Per cui, pur mettendo in rete dalle fonti un centinaio di litri al secondo in meno rispetto al 2021, i disagi sono stati limitati, anche se presenti e tali da far temere ulteriori chiusure oltre quelle già predisposte. L’emergenza è stata mitigata alla fine anche dall’abbassamento delle temperature, il calo della popolazione turistica e la pioggia per l’irrigazione. Anche i cittadini sono stati attenti a non sprecare acqua.