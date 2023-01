Estate 2023, prime riunioni "Puntiamo su maggiori servizi"

Potrebbe essere una buona stagione estiva per gli operatori alberghieri e balneari, quella del 2023. I primi segnali sembrano portare in questa direzione, anche se molto dipenderà dalle condizioni metereologiche. Nei giorni scorsi si sono riuniti i vertici dell’Acot per mettere a punto la promozione in vista della prossima estate. "Puntare su maggiori servizi per i nostri clienti è l’obiettivo dell’estate 2023 – ha affermato la presidente Milva Ricci – Abbiamo tracciato un calendario di massima per la partecipazione agli eventi, ma molto ci muoveremo sui social. Il primo appuntamento, a ogni modo, sarà la Bit (Borsa Internazionale del Turismo) di Milano che si terrà a metà febbraio. Vi parteciperemo come ospiti nello stand della Regione Marche". Per quanto riguarda la promozione on line, il direttivo ha riconfermato l’attività su web e social. "Devo dire che si prospetta un’estate positiva, già iniziano ad arrivare le richieste di informazioni e anche le prime prenotazioni – aggiunge Milva Ricci –. Noi siamo una piccola Associazione, ma ci stiamo muovendo molto per promuovere il nostro turismo. Abbiamo pensato di organizzare dei pullman per favorire le escursioni alla scoperta del Piceno per i turisti che scelgono la nostra Riviera. Vogliamo far conoscere loro anche le altre bellezze del territorio". Questa è una giusta visione che può arricchire l’offerta turistica del Piceno, soprattutto in assenza di un vero e proprio coordinamento in tale direzione. "Abbiamo deciso anche di chiedere un incontro con l’amministrazione comunale, già dal prossimo febbraio la conclusione di Milva Ricci – per programmare gli eventi estivi, in modo da farci trovare pronti anche sotto il profilo dell’accoglienza". Marcello Iezzi