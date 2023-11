Estate infinita chiusa dagli ’alieni’. Ora gli eventi si spostano in teatro

Gli ‘alieni’ dell’Ulla Festival hanno chiuso definitivamente, martedì sera in piazza del Popolo, il calendario degli eventi di un’estate che sembrava non volesse finire mai. Dopo i concerti di Max Gazzè e di Roberto Vecchioni, rispettivamente del primo e 18 ottobre scorsi, lo spettacolo di musica dance andato di scena nel salotto cittadino nella serata di Halloween ha rappresentato l’ultimo appuntamento inserito nel cartellone di ‘Ascoli città metromontana. Progetti di promozione e valorizzazione turistica e territoriale dei comuni dell’area del cratere’ promosso dal Comune di Ascoli in collaborazione con la Regione, e con altri comuni dell’entroterra dove si sono svolti, altresì, degli spettacoli. Tutti a ingresso gratuito, con la prenotazione necessaria per quelli previsti ad Ascoli. L’Ulla Festival, al pari dei concerti di Gazzè e Vecchioni, ha richiamato molte persone, soprattutto giovani e giovanissimi che hanno festeggiato così la notte di Halloween.

Il salotto cittadino si è trasformato in una discoteca a cielo aperto accogliendo quello che vanta di essere il più grande spettacolo di musica dance itinerante mai realizzato. La piazza ascolana è diventata il set di un film di fantascienza con effetti speciali fatti di laser, ledwall e alieni giganti. Insomma, un festival in grado di coinvolgere migliaia di persone. Ma ora, però, è tempo di andare al chiuso per assistere agli spettacoli. La bella stagione è ormai terminata definitivamente e la programmazione della città proseguirà nei teatri e negli altri contenitori culturali che ci sono.

Tra i prossimi appuntamenti in cartellone, quello con la prima messa in scena della stagione di lirica. Il 18 novembre, alle 20.30 (il 16 novembre alle 17 l’anteprima giovani per le scuole), il teatro Ventidio Basso aprirà il sipario sull’opera ‘Tosca’ di Giacomo Puccini, con direttore Giovanni Di Stefano, per la regia di Renata Scotto, con la ‘Form Orchestra Filarmonica Marchigiana’, il coro del teatro Ventidio Basso, in coproduzione con il teatro dell’Opera Giocosa di Savona. La stagione lirica continuerà poi a febbraio, il 17 alle 20.30 con anteprima giovani il 15 febbraio alle 17, con la ‘Cenerentola’ di Gioacchino Rossini. Nel cast, il direttore Andrea Foti, la regia è di Matteo Anselmi, saranno presenti l’orchestra sinfonica ‘G. Rossini’ e il coro del teatro della Fortuna, a la produzione è in collaborazione con il Rossini Opera Festival. Per informazioni sui biglietti: 0736298770.

Lorenza Cappelli