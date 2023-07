Esternalizzato il servizio, è polemica

Ast, la sicurezza sul lavoro ad una ditta esterna: esplode la polemica. Un provvedimento che ha suscitato la reazione dei dipendenti, che lo mettono sotto accusa, si sottolinea infatti, che esistono dipendenti interni assunti per le stesse mansioni. L’Ast con una determina del 28 ottobre 2022 ha autorizzato un contratto con un’azienda esterna, che dovrà realizzare alcuni servizi legati all’adempimento della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, che ogni azienda, sia pubblica, che privata, deve obbligatoriamente realizzare. I dipendenti sottolineano che in realtà le varie Aree Vaste da anni si sono dotate di un servizio interno di prevenzione e protezione, quindi di un responsabile e di svariati addetti. Per quanto riguarda la Regione si tratta di 30 dipendenti, per l a realtà Picena sono 6 o 7. L’intento è quello di valutare i fattori di rischio, le misure per la scurezza, la salubrità dei luoghi degli ambienti di lavoro, nel rispetto delle normative. Il punto allora qual è? E’ che tutto il servizio viene delegato all’esterno, anche quei compiti normativamente previsti, che dovrebbero invece essere assolti dalla figura stessa dell’Rspp, stipendiato dall’ente come dirigente dipendente, coadiuvato dagli addetti, anch’essi dipendenti dell’ente. Tutto viene delegato all’esterno persino la stesura di un documento di valutazione del rischio e del Piano d’emergenza, il Pe (Piano di evacuazione, un Documento unico di valutazione dei rischi di interferenze, un piano formativo per i dipendenti, un Sistema di gestione della sicurezza sul lavoro. Tutto esterno. Allora viene da chiedersi: i servizi interni, attivati in ogni Area Vasta, a che cosa servono? Ci si chiede se i soldi dell’appalto potevano essere risparmiati? Si sottolinea che ci sono dipendenti Asur, che in grandissima parte andavano effettuati dai vari servizi Rspp, attivati nelle singole Aree Vaste.

Maria Grazia Lappa