Estorsione e turbativa, imprenditore nei guai

Estorsione, turbativa d’asta, oltraggio a pubblico ufficiale. Di questi reati deve rispondere un imprenditore ascolano finito sotto processo davanti al Collegio del tribunale di Ascoli. L’uomo ha chiesto ed ottenuto attraverso il suo avvocato difensore Antonello De Marco di essere processato con rito abbreviato e la discussione è stata fissata per gennaio 2024 quando il tribunale di Ascoli emetterà infine la sentenza. Parte civile è un agente che lo ha denunciato per fatti che risalgono al 29 marzo 2022 e che sono collegati ad un immobile andato all’asta e che l’agente si era aggiudicato insieme ai suoi familiari, ma al quale ha poi rinunciato, proprio perché sconvolto da quanto accaduto quel giorno. "E’ arrivato un fuoristrada verde e la persona a bordo rivolgendosi a me mi ha detto "mi riconosci? Sono tre anni che mi rompi i coglioni" e poi ha parcheggiato. E’ sceso dall’auto, s’è tirato su le maniche in un modo che ho interpretato come minaccioso e mi ha detto "sei un infame, hai fatto piangere i miei figli. Ricordati, ho menato e sparato a uno anni fa; ho scavato una buca dove seppellirò te e la tua famiglia. Vai in bici, occhio che potresti anche cadere".