Eugenio Finardi in concerto ai Pantani con il suo nuovo album ’Tutto’

Il Festival dell’Appennino propone per domenica 22 giugno il concerto di Eugenio Finardi ai ‘Pantani’ di Accumoli. A 50 anni dal suo primo disco ’Non gettate alcun oggetto dai finestrini’ è uscito infatti ’Tutto’ il nuovo album di inediti di Eugenio Finardi. Una sorta di testamento musicale e spirituale, carico di consapevolezza, libertà espressiva e ricerca interiore. Capace di fondere il linguaggio cantautorale con una nuova forma di sperimentazione lirica e sonora, l’artista affronta con lucidità e sensibilità i grandi temi del presente: dalla crisi sociale e politica ai misteri dell’esistenza, passando per riflessioni su amore, destino, fisica quantistica e spiritualità. Per l’occasione l’artista sarà in giro per tutta l’Italia con il suo nuovo tour ’Tutto ‘75 - ‘25’, con cui racconterà 50 anni di carriera, senza mai diventare una celebrazione nostalgica, attraverso i suoi brani storici unitamente alle nuove canzoni di ’Tutto’.