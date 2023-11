Europa unita grazie alla musica

Academy Liszt Music Art di Grottammare, ha ospitato un gruppo di giovani universitari di Ungheria, Romania, Lituania e Polonia in Erasmus per studio nelle Marche. Sulla Perla dell’Adriatico i giovani hanno potuto scoprire i luoghi frequentati del grande musicista ungherese Ferenc Liszt nell’estate del 1868. Una passeggiata nel nuovo lungomare per una foto nella panchina dedicata a Liszt per poi spostarsi a Palazzo Fenili. La visita si è conclusa nel paese alto tra i Borghi più Belli d’Italia per affacciarsi al balconcino sotto le logge del Teatro dell’Arancio. I giovani studenti sono stati accolti da Alceste Aubert, erasmus project manager, per un percorso nella città con racconti di vita passata e presente per scoprire le bellezze del Piceno. Per l’Alma è iniziata la promozione del concorso internazionale pianistico Ferenc Liszt che vedrà il vincitore 2024 suonare alla Chamber Hall del museo di Liszt a Budapest.