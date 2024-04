Europa Verde e Sinistra Italiana a sostegno di Nardini: "Candidato credibile"

La coalizione a sostegno di Emidio Nardini si arricchisce con l’ingresso di Sinistra Italiana ed Europa Verde. Ieri nella sede elettorale del candidato sindaco di centrosinistra è stato annunciata la presenza delle due forze che nei prossimi giorni decideranno se elaborare una lista unica o due liste indipendenti. "Il centrosinistra si ritrova unito a questa competizione elettorale – commenta Giorgio Mancini di Sinistra Italiana -. La candidatura di Nardini ha la sua credibilità in un profilo che vanta un’esperienza politica maturata in consiglio comunale nell’opposizione fatta in questi anni . Un passaggio importante che vorrei citare è quello legato ad unità e radicalità. Ascoli non è quella città guida del territorio che dovrebbe essere. Il capoluogo grazie ai fondi Pnrr ottenuti sta facendo sostanzialmente poco". In tema di tutela ambientale e mobilità sostenibile sarà Fabio Falà di Europa Verde a portare il suo contributo. "Non riusciamo a vedere una visione d’arrivo – sostiene -. Abbiamo una pista ciclabile frazionata che non permette il raggiungimento del centro in maniera continuativa. Il quartiere di Brecciarolo inoltre è ben collegato a Monticelli poi dal ponte c’è il caos. Per quanto riguarda l’attesa svolta green, ravvisiamo carenza di punti di bike e car sharing. Questi sono servizi su cui Ascoli deve iniziare a ragionare". Presenti alla conferenza anche Angelo Procaccini (Pd) e il candidato Emidio Nardini.

mas.mar.