Europei di bowling Torna in pista il giovane David

Torna in pista il giovane David Giantomassi, ascolano doc e azzurro della Nazionale di bowling, di cui fa parte ormai da un anno. Dopo la partecipazione agli Europei di Wittelsheim, nel 2022 in Francia, David tornerà a sfidare i pari età del continente nella prestigiosa cornice del Plus Bowling Center di Vienna, dal primo al 10 aprile. Studente dell’istituto linguistico, David ha iniziato a giocare a bowling quando aveva circa 10 anni, in una famiglia tutta votata al pugilato (papà Denis e zio Christian hanno tagliato traguardi nazionali e internazionali). Grazie agli ottimi risultati, in particolare la vittoria dei campionati italiani juniores 2021, ha attirato su di sé l’attenzione dello staff tecnico azzurro e ora sogna di portare il nome di Ascoli sul gradino più alto d’Europa. "L’amore per il bowling me l’ha passato l’unica persona che non ha niente a che fare con il pugilato: mamma Gina – aveva spiegato David a seguito della prima convocazione in Nazionale –. E’ tutto merito suo se oggi ho questa passione. Pensate che si è sposata con papà nel luglio 2006, nel giorno esatto della vittoria dell’Italia ai Mondiali, ma nel mio caso il bowling ha battuto sia la boxe che il calcio".