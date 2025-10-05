Eusepi-Konatè, la Samb sbanca anche Sassari

TORRES 0 SAMBENEDETTESE 2

TORRES (3-4-2-1): Zaccagno 6; Fabriani 5,5, Antonelli 5,5, Mercadante 6; Zecca 5 (10’ st Carboni 5,5), Sala 6 (36’ st Bonin sv), Brentan 6, Scheffer 5 (10’ st Dumani 6); Di Stefano 5 (21’ st Lunghi 6), Starita 5 (10’ st Diakitè 5,5); Musso 5,5. A disposizione: Marano, Petriccione, Fois, Biagetti, Boni, Masala, Zambataro, Idda. All. Pazienza 5,5

SAMBENEDETTESE (4-3-3): Orsini 6; Zoboletti 6,5, Pezzola 6,5, Zini 6,5, Tosi 7; Candellori 6,5 (36’ st Lulli sv), Bongelli 6,5 (21’ st Paolini 6), Tourè M. 6,5; Konatè 7 (21’ st Marranzino 6), Eusepi 7,5 (30’ st Sbaffo 6), Tourè N. 6,5 (36’ st Scafetta sv). A disp. Grillo, Cultraro, Chelli, Lulli, Battista, Vesprini, Alfieri, Martins, Iaiunese, Tataranni. All. Palladini 6,5

Arbitro: Riccardo Tropiano di Bari 6 (assistenti Daniele Antonicelli di Milano e Usmani Ghani Arshad di Bergamo. Quarto ufficiale Domenico Castellone di Napoli. Operatore FVS Marco Pilleri di Cagliari).

Reti: 26’’ pt Eusepi, 42’ pt Konate

Note. Spettatori 2.968 di cui 186 provenienti da San Benedetto del Tronto. Ammoniti Sala (T), Tourè M (S), Lulli (S). Angoli 4-2 per la Sassari Torres. Recuperi 1’ pt, 6’ st

La Samb sbanca Sassari dopo 52 anni e centra il terzo successo consecutivo, il secondo lontano dal Riviera delle Palme. Una condotta di gara che ha rasentato la perfezione con il match che si è subito incanalato bene per i colori rossoblù con il gol di Eusepi dopo soli 26 secondi dal fischio d’inizio. Da quel momento in poi in campo c’è stato solo l’undici di Ottavio Palladini che ha legittimato il vantaggio, sfiorando almeno in tre occasioni il raddoppio che è arrivato al 42’ st grazie a Konatè, fresco del rinnovo del contratto, abile a finalizzare una respinta di Zaccagno. Una Samb tonica e pimpante sotto il profilo fisico ma anche concentrata, scaltra e cinica sotto l’aspetto tecnico-tattico.

L’ultimo successo in terra sarda risale al campionato di Serie C 1973-1974 quando una tripletta di Francesco Chimenti fissò il risultato sul punteggio di 3-1 in favore della formazione di Marino Bergamasco. Risultato poi cancellato dal giudice sportivo e trasformato in 2-0 a tavolino a causa dell’invasione di campo da parte dei tifosi di casa. Unica novità rispetto a sabato scorso è l’inserimento di Bongelli a centrocampo al posto di Alfieri. Palladini conferma il 4-3-3 che dalla trasferta di Perugia sta dando buoni frutti.

La Torres è stata subito irretita dall’atteggiamento aggressivo dei rossoblù ed il gol a freddo ha praticamente tagliato le gambe a Musso e compagni. Il raddoppio di Konatè al 42’pt ha praticamente chiuso il match. Nella ripresa la Torres prova a rendersi pericolosa dalle parti di Orsini ma va costantemente a cozzare sull’attenta retroguardia rossoblù. Il tecnico sardo Pazienza si gioca per ben due volte la card per presunti falli in area rossoblù. Ma l’arbitro Tropiano di Bari dopo visione delle immagini al Vfs dice no. La difesa della Samb regge l’urto anche nei sei minuti di recupero e torna a casa con la porta inviolata e soprattutto i tre punti. Grande festa al Sanna per 186 tifosi rossoblù giunti in Sardegna.

Benedetto Marinangeli