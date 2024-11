Eusepi lancia la Samb in vetta solitaria. L’Ancona si arrende al suo ex nel derby

SAMBENEDETTESE

1

ANCONA

0

SAMB (4-2-3-1): Orsini 6,5; Zini 6 Gennari 6,5, Pezzola 6,5, Orfano 6; Candellori 6,5, Guadalupi 6,5 (45’ st Lulli sv); Kerjota 6,5, Lonardo 6 (33’ st Toure 6), Battista 6 (25’ st D’Eramo 6); Eusepi 7. A dsp. Semprini, Fabbrini, Bouah, Chiatante, Tataranni, Moretti. All. Palladini 6,5

ANCONA (4-4-2): Laukzemis 5; Boccardi 6, Codromaz 6, Rovinelli 5,5, Marino 5,5 (33’ st Sare SV); Pecci 6, Gulinatti 5,5 (17’ st Sambou 6), Alluci 6,5 Azuronwa 5 (7’ st Useini 6); Martiniello 5 (25’ st Gianelli 5,5), Belcastro 5 (7’ st Amadori 5,5) . Disp. Bianchi, Bellucci, Bugari, Savor. All. Gadda 6

Arbitro: Mazzer di Conegliano 6. Guardalinee: Roselli-Chimento

Rete: 23’ pt Eusepi

Note: Spettatori oltre seimila. Ammoniti Belcastro (A), Eusepi (S), Martinello(A), Battista (S), Sambou (A), Zini (S), Lonardo (S), Toure (S) Angoli 13-6 per la Samb. Rec. 1 pt, 6’ st

La Samb fa suo il derby con l’Ancona per 1-0 e vola in vetta alla classifica in solitario. Ai rossoblù è bastato il gol dell’ex Umberto Eusepi al 23’ del primo tempo per portare a casa i tre punti con i dorici che pur mettendo ardore e spirito sacrificio non sono riusciti a riequilibrare il match. L’asfittico attacco anconetano non ha mai creato pericoli alla difesa della Samb orchestrata da un superlativo Gennari. E pensare che il centrale rossoblù sabato non si era allenato per un problemino al ginocchio. Il solo Martiniello in avanti ha toccato pochissimi palloni sempre bloccato e limitato nella manovra da Gennari e Pezzola. La Samb, d’altro canto, ha confermato la sua solidità sia tecnica ma soprattutto mentale. E l’unico appunto che si può fare all’undici di Ottavio Palladini è non avere chiuso la partita sprecando, almeno nella ripresa un paio di ripartenze che potevano fare male all’Ancona. I dorici solo al 90’ con una conclusione di Alluci, da schema su calcio di punizione, hanno sfiorato il palo alla destra di Orsini. Per il resto le manovre ospiti sono state egregiamente controllate dalla retroguardia di casa.

Il gol vittoria della Samb arriva al 23’ del primo tempo. Corner di Kerjota, il pallone spizzato di testa da Pezzola arriva dalle parti di Eusepi il cui tocco è decisivo. Il classico gol dell’ex, il quinto stagionale. La Samb era scesa in campo con il tradizionale 4-2-3-1. Ancona con il 4-4-2 che in fase di non possesso palla diventava 4-1-4-1 con l’ex Martiniello unico punto di riferimento in avanti con Belcastro in appoggio. Sbloccato il parziale la Samb ha amministrato in vantaggio, sfiorando anche il bis. Al 42’pt ci prova Alluci per l’Ancona ma Orsini è attento. Nella ripresa Eusepi e compagni hanno avuto un paio di ripartenze per chiudere la partita non capitalizzate con l’Ancona che ha pressato anche nei minuti finali ma senza creare particolari pericoli ad Orsini.

Benedetto Marinangeli

(Foto Sgattoni)