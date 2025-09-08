Eusepi sbaglia un rigore, poi segna. Ma la Samb si fa rimontare dal Forlì e cade

sambenedettese

SAMB (4-2-3-1): Orsini 6; Zini 6 (1’st Chiatante 5,5), Pezzola 6, Dalmazzi 6, Paolini 6; Alfieri 6, Tourè M. 6 (42’ st Iaiunese sv); Konatè 6,5 (18’ st Scafetta 6), Tourè N. 6, Marranzino 6 (18’ st Martins); Eusepi 6,5 (30’ st Sbaffo sv). A disp. Grillo, Cultraro, Chelli, Lulli, Bongelli, Sbaffo, Battista, Zoboletti, Vesprini, Tataranni. All. Palladini 6

FORLÌ (4-3-3): Martelli 6; Manetti 6 (42’ st Mandrelli sv) Elia 6 (16’ st Petrelli 6), Saporetti L. 6, Cavallini 7; Macrì 6 , Menarini 7, Scorza 6 (1’ st Coveri 6); Saporetti S. 6 (16’ st Pellizzari 6), Manuzzi 6 (23’ st Ripani sv), Farinelli 6. A disp Calvani, Veliaj, Franzolini, Spinelli, Berti, Valentini, Giovannini, Ercolani, Graziani. All. Miramari 6,5

Arbitro: Gabriele Restaldo di Ivrea 5,5 Assistente 1: Filippo Pignatelli Viareggio Assstente 2: Andrea Cecchi di Roma 1 Quarto Ufficiale: Matteo Dini di Città di Castello Operatore FVS: Ledjan Skura di Jesi

Reti: 9’ st Eusepi, 32’ st Menarini, 39’ st Cavallini

Note: Spettatori 9mila circa. Amm. Konatè (S), Palladini (S), Menarini (F), Sbaffo (S). Angoli 5-3 per la Samb. Rec. 1’ pt, 7’ st

Prima sconfitta in campionato per la Samb. Il Forlì vince in rimonta per 2-1 al termine di un match in cui i rossoblù masticano amaro. Prima del fischio d’inizio è stato ricordato il tifoso Alessio Ruggiero scomparso a soli 44 anni. Palladini deve fare a meno di Tosi e Candellori ed inserisce sulla corsia sinistra difensiva Paolini, confermando in mediana il tandem Moussa Tourè- Alfieri. In avanti ecco il ritorno di Nohuan Tourè che insieme a Konatè e Marranzino va a formare il trio a supporto di Eusepi. Martins jr parte dalla panchina. In casa Forlì, mister Miramari conferma atteggiamento tattico e dieci undicesimi della squadra che ha sconfitto il Ravenna con Manuzzi al posto di Petrelli in avanti. Al 10’ è bravo Orsini a smanacciare in angolo una conclusione di Macrì leggermente deviata da Dalmazzi. Al 33’ Manuzzi in area, solo davanti ad Orsini, calcia sul fondo. Al 39’ un gran destro di Zini dalla distanza viene deviato in angolo da Martelli. Due minuti dopo Konatè innesca in velocità Tourè N. che viene trattenuto in area da Saporetti L. con Restaldo di Ivrea che assegna il calcio di rigore. Dal dischetto Eusepi si fa ipnotizzare da Martelli. Al 44’ Konatè viene messo giù in area con la Samb che chiede l’intervento del FVS. Ma l’arbitro non ravvisa alcun fallo. Si va così al riposo sullo 0-0.

Subito Samb nella ripresa. Al 9’ i rossoblù passano in vantaggio con Eusepi, riscattando così l’errore dal dischetto. Al 28’ st è Orsini ad opporsi alla conclusione di Petrelli. Quattro minuti dopo ecco il pari dei romagnoli con un gran sinistro dalla distanza di Menarini. Al 38’ st il sorpasso forlivese con Cavallini che coglie impreparata la difesa rossoblù.

Benedetto Marinangeli