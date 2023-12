Evade dagli arresti domiciliari: preso. Un altro denunciato per un rolex rubato

Il personale del commissariato di San Benedetto, nell’ambito dei servizi di controllo a largo raggio, predisposti dalla questura di Ascoli, ha eseguito una serie di servizi nell’ambito dei quali hanno denunciato un cittadino di nazionalità tunisina, per evasione. L’uomo era stato condannato agli arresti domiciliari, ma non è stato trovato in casa nel momento in cui gli agenti hanno eseguito il rituale controllo. Un altro cittadino, questa volta locale, che risulta iscritto in banca dati di polizia con pregiudizi penali, è stato trovato in possesso di un orologio Rolex che risulta essere provento di furto, pertanto l’orologio di pregio è stato sequestrato e l’uomo denunciato all’Autorità giudiziaria di Ascoli. Nell’arco della settimana i poliziotti del commissariato hanno anche eseguito controlli stradali con 25 postazioni, durante i quali hanno identificato 261 persone.