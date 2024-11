Evade dai domiciliari: in carcere

Si toglie il braccialetto elettronico e dai domiciliari finisce dietro le sbarre del carcere di Teramo. Un evento di cronaca accaduto fra San Benedetto e Martinsicuro. Protagonista un uomo di 54 anni, straniero, che ora deve rispondere di evasione. L’uomo, già noto per precedenti in materia di droga, si trovava in regime di detenzione domiciliare con braccialetto elettronico a San Benedetto, dove stava scontando una condanna di 5 anni per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Lo scorso febbraio era stato imposto al 54enne il monitoraggio tramite il dispositivo elettronico, ma l’extracomunitario si è disfatto del braccialetto e si è allontanato dalla sua residenza. I militari dell’arma abruzzesi l’hanno rintracciato a Villa Rosa. Completate le formalità di rito per il 54enne si sono spalancati i cancelli del carcere di Teramo dove, probabilmente, terminerà di scontare la sua condanna.