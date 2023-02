Evade per crisi di astinenza: arrestato

In crisi di astinenza si è allontanato dalla struttura dove era ai domiciliari per procurarsi una dose di stupefacente. Per questo motivo il giudice del tribunale di Ascoli Domizia Proietti ha condannato a otto mesi di reclusione un ascolano di 50 anni difeso dall’avvocatessa Rita Occhiochiuso, riconosciuto colpevole dell’accusa di evasione. Un fatto avvenuto il 20 marzo del 2022. Quella mattina arrivò ai carabinieri una telefonata proveniente da una struttura per curare le dipendenze. Da soli due giorni il 50enne si trovava nella struttura agli arresti domiciliari, per un reato precedentemente commesso. Gli erano stati concessi per dargli la possibilità di curarsi con l’aiuto di persone specializzate. L’operatore della struttura quella mattina ai militari dell’Arma disse che l’ascolano si era allontanato senza alcuna autorizzazione. L’uomo, che aveva una dipendenza da eroina, aveva rifiutato di prendere i farmaci che gli erano stati prescritti e verso le 9 se n’era andato. I carabinieri avevano iniziato le ricerche ma è stato lo stesso 50 a risolvere la questione ripresentandosi nella struttura poco prima di mezzogiorno dicendo che era andato a Monticelli dove era riuscito a procurarsi la droga e ad inalarla.