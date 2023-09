Eventi alla ‘Casa delle Memoria’ Tre giorni per non dimenticare l’orrore della guerra e della prigionia

La ‘Casa delle Memoria’ di Servigliano in collaborazione con l’Istituto nazionale Ferruccio Parri, Anpi di Fermo, Monte San Martino Trust e Escape Lines Memorial Society, ricorda l’80esimo anniversario dell’armistizio. Per l’occasione sono stati allestiti una serie di eventi che si articoleranno da oggi e fino a domenica 10 settembre a Servigliano con ospiti come la storica Isabella Insolvibile, il giornalista Mario Calabresi e l’ambasciatore britannico in Italia Edward Llewellyn. Sono trascorsi 80 anni dal quel settembre 1943 in cui l’Italia ha affrontato uno dei momenti più tragici della sua storia: un momento spartiacque che, dopo lungo periodo di occupazione, violenza e guerra civile, ha aperto le porte della libertà.

L’armistizio non ha significato solo la fine delle ostilità dell’Italia contro gli anglo-americani, ma è stato l’inizio di una complessa fase della storia in cui tantissime altre drammatiche vicende si sono intrecciate tra di loro. Il fittissimo programma è incentrato sui ‘Freedom Trails’, ovvero camminate che ripercorrono i sentieri seguiti a piedi dai prigionieri Alleati scappati dal campo di Servigliano all’indomani dell’8 settembre, e che trovarono salvezza e protezione presso numerose famiglie contadine della Valtenna.

Le camminate sono aperte a tutti e prevedono anche momenti di approfondimento con testimonianze di ex soldati e delle famiglie che li hanno ospitati. Oggi alle 18 la storica Isabella Insolvibile e il giornalista Mario Calabresi saranno a Servigliano per presentare ‘La prigionia Alleata in Italia’, l’ultimo libro della ricercatrice della Fondazione museo della Shoah. Domani al teatro al teatro comunale, verrà inaugurata la mostra ‘Un altro viaggio in Italia’ dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri, con la partecipazione del direttore Paolo Pezzino, il Prefetto di Fermo Michele Rocchegiani, l’ambasciatore britannico in Italia Edward Llewellyn, il sindaco di Servigliano Marco Rotoni e il presidente della Provincia di Fermo Michele Ortenzi. A seguire, si terrà la presentazione del libro di Paolo Giunta La Spada, direttore scientifico dell’associazione ‘La Casa della Memoria’ dal titolo ‘8 settembre 1943. Autobiografia di una nazione’.

Sabato 9 settembre si parlerà della Resistenza nel fermano mentre domenica 10, ci sarà una cerimonia finale presso il monumento ai caduti di Servigliano. Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico, Per informazioni contattare il numero 380- 4759708 oppure www.lacasadellamemoria.com

Alessio Carassai