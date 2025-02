Eventi catastrofici, proroga per ’Seguimi’

Per agevolare i cittadini colpiti da eventi catastrofici, Poste informa che fino al 31 dicembre è possibile usufruire gratuitamente del servizio Seguimi, dedicato a chi non ha ancora definito la propria situazione abitativa: permette di ricevere automaticamente la posta dal vecchio al nuovo indirizzo, è valido per la corrispondenza destinata sia in Italia che all’estero e può essere prorogato dagli interessati contattando l’800.003.333. Il servizio è riservato ai residenti dei seguenti comuni: Acquasanta, Appignano, Arquata, Ascoli, Castel di Lama, Castignano, Castorano, Colli, Comunanza, Cossignano, Folignano, Force, Maltignano, Montalto, Montedinove, Montegallo, Montemonaco, Offida, Palmiano, Roccafluvione, Rotella, Venarotta.