"Eventi di Natale per tutti i gusti"

"Non sarà un Natale concentrato su un grande evento, ma tanti piccoli eventi, per tutti, distribuiti sul territorio di Grottammare". Questa la sintesi del calendario delle manifestazioni natalizie, tracciata dal vice sindaco Lorenzo Rossi durante la presentazione del cartellone invernale pensato per allietare bambini e famiglie. "Si tratta di un calendario di iniziative per il Natale pianificati da nord a sud della città – ha affermato il sindaco Alessandro Rocchi –. Ringrazio tutte le persone che si sono dedicate a questo grande programma. Un ringraziamento particolare a Giambattista Faraotti, titolare della Fainplast che ha donato al Comune il grande Babbo Natale con le luminarie installate nel parco Primo Maggio, dove si svolgeranno tante manifestazioni".

Un calendario ricco di attività "Il programma è stato reso possibile grazie al coinvolgimento delle Associazioni, dei comitati di quartiere, degli assessorati del nostro Comune che si sono uniti e che hanno condiviso idee e vedute – ha spiegato la consigliera delegata alla cultura Rossella Moscardelli –. L’inaugurazione ci sarà il primo dicembre con l’arrivo del ’Bus dei super eroi’ in piazza Fazzini, poi due appuntamenti il 3 dicembre con l’accensione delle luminarie nel borgo antico e il Natale al Tesino Village".

Al borgo antico, come ha spiegato Antonella Romoli Venturi, presidente del circolo Legambiente Civico Verde Grottammare, il 7 dicembre vi sarà l’apertura della casa degli EcoElfi con la raccolta delle ecoletterine dei desideri, cui faranno seguito alcuni laboratori e intrattenimenti ludici; il 14 e 15 dicembre al parco Primo Maggio laboratori creativi e artistici e poi dal 20 al 22 laboratori del riuso creativo con esposizione di hobbisti. Domenica 8 dicembre Babbo Natale arriva alla stazione di Grottammare, come anticipato dal presidente del comitato di quartiere, Paoletti. Alle 15,30, vi sarà la partenza del trenino con Babbo Natale, mentre in piazza Fazzini si terrà il mercatino con la slitta di Babbo Natale; alle 17,30 il concerto di Natale a cura dei giovani musicisti di zona e alle 18,30 l’estrazione della tombola. Il 6 dicembre l’arrivo della Befana a Tesino Village e il 7 laboratori e casetta di babbo Natale. La discesa delle Befane in piazza San Pio V ci sarà il 5 gennaio. In piazza Carducci il 14 dicembre ore 15 ’Alice e il mago’ a cura dell’associazione Bianconiglio.

Marcello Iezzi