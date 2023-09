Eventi e concerti per il rilancio del Pala Savelli

Caro lettore, la sua considerazione è condivisa da tanti cittadini. Per volontà dell’Amministrazione comunale guidata da Valerio Vesprini, il Pala Savelli tornerà ad essere il centro di appuntamenti artistici di caratura nazionale per tutto il Fermano e non solo. A darne anticipazione, il sindaco stesso nei giorni scorsi, ribadendo l’intenzione (già annunciata in campagna elettorale) di riportare in auge la struttura incidendo sul potenziamento del flusso turistico anche destagionalizzato e facendo leva sui fattori positivi della viabilità e capienza. Il Pala Savelli è infatti tra le strutture meglio raggiungibili e servite a livello infrastrutturale a cui si aggiunge l’agio dell’area parcheggio oltre ad essere in grado di ospitare 4 mila persone. Fattori che incidono molto nella scelta degli stessi operatori del settore artistico che puntano, ovviamente, al raggiungimento di grandi successi. Un obiettivo che il Pala Savelli non ha certo faticato a raggiungere con l’ultimo evento nazionale che ha fatto registrare gradimento, numeri eccezionali e ottima organizzazione. Parliamo del concerto di Gianluca Grignani, che aprirà ad una nuova ripresa di programmazione a partire dall’imminente 8 ottobre quando sul palco del Pala Savelli salirà l’artista Lucilla con l’anteprima dello spettacolo nazionale ‘Aspettando Halloween’.