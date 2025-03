Eventi e restyling: rinasce il Paese Alto

Il vecchio incasato si appresta a vivere una stagione di grandi trasformazioni. Il Paese Alto sarà al centro di un ampio intervento ’rigenerazione’ fatto di pulizia e di attività culturali previste dal Piano per le Aree Urbane Degradate, un progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con un investimento di 1.378.000 euro, di cui 154.000 euro destinati esclusivamente agli eventi culturali. Un progetto che non si limita soltanto alla semplice manutenzione urbana, ma, come disposto a livello governativo, ha un obiettivo più ampio: riportare la comunità a vivere il Paese Alto, restituendogli centralità attraverso la valorizzazione del patrimonio storico-artistico e la realizzazione di eventi culturali e sociali. La programmazione, che si estenderà fino a giugno 2025, coinvolgerà diverse realtà del territorio, tra cui associazioni culturali, artisti, musicisti ed esperti del settore sociale e psicologico. Tra le iniziative previste, spiccano attività teatrali, laboratori di storytelling e scrittura creativa, esposizioni fotografiche e spettacoli di circo contemporaneo. Un’attenzione particolare sarà riservata all’inclusione sociale, con eventi pensati per anziani, giovani, persone con disabilità e categorie fragili. In questa direzione si inserisce la collaborazione con Frolla Microbiscottificio, che promuove l’inserimento lavorativo di ragazzi con disabilità. Tra i luoghi protagonisti del progetto figurano Villa Marittima, Palazzo Piacentini, il Laboratorio della Cultura e il Giardino multisensoriale, che ospiteranno incontri, mostre e percorsi esperienziali. Un’installazione multimediale alla Torre dei Gualtieri unirà luci, suoni e immagini, raccontando la storia della città e della sua cultura marinara. Un ulteriore tassello del progetto sarà la mostra ’Il Bacio del Mare. Memoria e memorie nella fotografia del XX secolo’, che dal prossimo marzo sarà visitabile in piazza Sacconi.

L’esposizione, curata in collaborazione con esperti del settore, metterà in luce la forte connessione tra la città e il mare attraverso immagini storiche e contenuti multimediali. Propedeutiche a tutto ciò, domani partiranno le operazioni di pulizia che interesseranno piazza Piacentini, piazza Sacconi, via Muto e via Rossini. Per consentire il regolare svolgimento dei lavori, martedì 11 marzo, dalle ore 7 alle 14, verranno introdotti divieti di transito e di sosta.

Emidio Lattanzi