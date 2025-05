Eventi estivi, ipotesi fondi di un milione

Continuano le valutazioni sull’utilizzo dell’avanzo di bilancio. Com’è noto, la parte disponibile ammonta ad oltre 6 milioni, ed è possibile che una parte consistente finisca per l’organizzazione degli eventi estivi. Per le manifestazioni culturali, sportive e di attrazione turistica si pensa di accantonare, complessivamente, una somma vicina al milione di euro. Ipotesi che avrebbe fatto storcere il naso all’interno della maggioranza, dato che in passato si era detto di destinare la porzione più sostanziosa delle economie nella manutenzione stradale, nel completamento delle opere iniziate o messe in cantiere, e nelle politiche sociali. Un’amministrazione che si rispetti non è esente da tensioni interne, e il momento in cui decidere come spendere le somme disponibili è quello in cui tante frizioni – e qualche mal di pancia – si slatentizzano. La base però è buona: lo schema di rendiconto, infatti, è pari a 51.226.158,38 euro e risulta così composto: 1.040.000,74 di parte destinata agli investimenti, 10.767.367 euro vincolati, 33.339.070,61 accantonati e 6.079.720,03 euro disponibili. La coperta però è sempre corta per tutti, se le richieste sono tante e pressanti. Nell’ambito dei lavori pubblici, ad esempio, si intende dare rilievo al rifacimento degli asfalti e a progetti come piazza Montebello, il cui progetto esecutivo è stato completato e che ora attende di andare a bando. I cantieri – presenti e futuri – sono comunque tanti: impossibile tralasciare quello del parco ‘Ballarin’, per il cui completamento saranno necessarie altre somme rispetto ai 3,4 milioni attualmente previsti. All’orizzonte c’è anche la riqualificazione del letto dell’Albula, che dovrebbe costare sui 2,4 milioni. E poi ancora: le manutenzioni degli impianti sportivi e i maggiori costi per la vasca esterna – si parla di 800mila euro in più – che andrà rifatta ex novo. Dal sociale inoltre sono pervenute specifiche richieste, fra cui fondi per 500mila euro da destinare ai contributi per gli affitti, altri 200mila per il sostegno all’acquisto dei beni necessari, nonché 400mila per la ristrutturazione del centro ‘Primavera’.

g.d.m.