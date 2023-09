"Eventi flop nonostante gli investimenti"

"L’amministrazione Infriccioli ha speso oltre 10mila euro per ’Che Spettacolo Acquaviva di mercoledì’, serie di eventi scollegati tra loro, che hanno sancito il flop totale e innegabile di quello che da anni è l’evento che caratterizza i mercoledì Acquavivani. Espositori ridotti ad un numero esiguo, zero food, niente musica, paese vuoto, pochi turisti e pochi residenti in giro per il borgo, nessun evento accattivante che potesse rendere appetibile Acquaviva che merita molta più visibilità e promozione". Così il Gruppo consiliare di Acquaviva più forte va all’attacco: "Altre erano le promesse dell’assessore Spaccasassi sull’indotto turistico, le presenze, la promozione, gli eventi per l’estate. 10mila euro pubblici per distruggere il mercoledì acquavivano sono un affronto verso i contribuenti. Pensavano, forse, di rimpinguare le casse pubbliche con gli eventi dance in fortezza? Impossibile, poiché nulla degli incassi è entrato nel bilancio del Comune. Ufficio turistico chiuso, Iat inesistente, sono ulteriori elementi che hanno inciso negativamente su questa stagione estiva da dimenticare che ha svilito il borgo".