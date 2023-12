Eventi gastronomici: dal brodetto marchigiano alla cena con la birra di Monteprandone Questa sera, due appuntamenti gastronomici per gli amanti della buona cucina: a Monteprandone e Marina di Massignano. 35€ al Ristorante Rivamare per il "Brodetto sambenedettese" e 40€ all'Osteria 1887 a Monteprandone per la cucina di qualità dello chef Emidio Mistretta.