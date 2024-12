Eventi natalizi nelle Marche: da Ascoli a Castignano, tra luminarie e tradizioni

Dalla costa alla collina, sono tantissimi gli eventi natalizi che partono come da tradizione oggi, giorno dell’Immacolata. In realtà ad Ascoli si era partiti con una settimana di anticipo, mentre a San Benedetto ieri pomeriggio sono state accese le luminarie: stelle filanti, abeti e anche barchette a illuminare il centro storico e le vie adiacenti.

Intanto anche il piccolo borgo di Force si tuffa nel Natale. Oggi fiera mattutina e accensione delle luminarie in serata. Il 22 dicembre alle 17, invece, al Villino Verrucci verrà ricreata la casa di Babbo Natale che sarà aperta anche il 6 gennaio per accogliere l’arrivo della Befana. La vigilia di Natale, come di consueto, grazie al Motoclub Force, dalle 17, Babbo Natale con la sua slitta farà visita al paese girando per le vie e poi si fermerà in piazza Egidi sotto l’albero dove consegnerà regali e dolciumi ai bambini.

Il 29 dicembre si svolgerà la giornata conclusiva delle celebrazioni per il 150esimo dalla nascita dell’architetto Ernesto Verrucci Bey. Infine, una tradizione che si rinnova da oltre trent’anni: il presepe artistico nelle storiche grotte sottostanti la chiesa monumentale di San Francesco, di 150 metri quadrati e di notevole livello artistico. L’opera presenta suggestivi paesaggi ispirati ai borghi marchigiani, movimentati dai corsi d’acqua e da personaggi che svolgono le tipiche attività artigianali e rurali marchigiane. L’apertura è prevista nella notte del 24 dicembre e resterà visitabile, gratuitamente, tutti i giorni fino al 12 gennaio dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19, mentre dal 13 al 31 gennaio nei giorni festivi e prefestivi con gli stessi orari.

Tradizione e divertimento a Castignano grazie all’impegno della Pro Loco e del Comune. Oggi, ad esempio, il centro storico ospiterà i tradizionali mercatini ‘Natale al Borgo’. Dalle 15, Piazza Umberto I sarà arricchita da giochi e tante sorprese grazie all’animazione a cura di ‘Mad Events. Il 24 dicembre, alle 15.30, Babbo Natale arriverà in piazza per consegnare i suoi doni ai bimbi. Il 27 nella sede della Società Operaia Castignanese, verranno proiettati bimbi per bambini e ragazzi. Il 29 dicembre, l’Avis organizzerà la tradizionale tombolata per tutti i cittadini, e il 4 gennaio un laboratorio di riciclo creativo.