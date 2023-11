Eventi per il 25 novembre, il sindaco: "Giornata nel ricordo di Giulia"

"Dedicherei questa giornata al ricordo di Giulia (Cecchettin, l’ultima vittima di femminicidio in Italia ndr). La sua morte, come ha detto il padre, deve servire per salvare altre donne". Così il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti, durante la presentazione delle tante iniziative che il Comune, in collaborazione con Forze dell’ordine, associazioni e realtà al femminile, organizza in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che in tutto il mondo si celebra il 25 novembre. Il primo cittadino ascolano ha parlato della necessità di educare gli uomini fin da piccoli al rispetto della donna, fin dalla scuola, e del bisogno di aiutare le donne a denunciare episodi di violenza. In occasione della Giornata del 25 novembre, L’Arengo, attraverso l’assessore alle pari opportunità, Maria Luisa Volponi, coordina l’organizzazione di molti momenti il cui scopo è quello di sensibilizzare alla non violenza di genere. Tra le iniziative in programma, da venerdì al 10 dicembre, nell’ambito della campagna ‘Orange the world’ saranno illuminati di arancione: dalle 18 la questura, dalle 18.30 la caserma dei Carabinieri, dalle 19 la Loggia dei mercanti e la torre di palazzo dei Capitani. Sempre venerdì prossimo, ma alle 20.45 al teatro Filarmonici, nel corso della serata dal titolo ‘Amore senza lividi’ organizzata da ‘Ap Events’, Alessandra Lazzarini della compagnia dei Donattori si esibirà nel monologo ‘Me lo avevano detto’, sarà assegnato ‘Il Picchio rosa’ a quattro donne che si sono particolarmente distinte in diversi ambiti, e ci sarà la premiazione del concorso social ‘Amore senza lividi’. L’ingresso è gratuito e i biglietti sono in distribuzione su Eventbrite.

E ancora, sabato 25 novembre, sempre al teatro Filarmonici, alle 21, è in programma lo spettacolo ‘Artemisia Gentileschi. Musica e voci contro la violenza di genere’ con l’orchestra dell’Istituto scolastico comprensivo ‘Luciani-Ss. Filippo e Giacomo’ e con la collaborazione di ‘Frida Art Academy’. Sempre il 25 novembre, si svolgerà ad Ascoli la prima camminata contro la violenza sulle donne, ‘CamminaMenni. Ascoli corre in rosso’, organizzata dalle suore ospedaliere della casa di cura ‘Villa San Giuseppe’, da Avis di Ascoli, Comune, Uisp , ‘Sport e vita’ e ‘Giustizia donna’. Il programma prevede due eventi: una camminata e una gara podistica non competitiva con partenza da via dei Tigli (panchina rossa) a Monticelli. Info: 3664857198. Infine, il 27 novembre, alle 21, al foyer del teatro Ventidio Basso (ingresso libero) sarà di scena ‘Non sono stata finita’ liberamente tratto da una storia vera, scritto, diretto e interpretato da Carla Galante, con musiche originali al pianoforte di Cinzia Pennesi.

Lorenza Cappelli