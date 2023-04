Ascoli, pienone in piazza e si punta al bis. "Serate per attrarre anche gli universitari"

Ascoli, 25 aprile 2023 – Dagli esercizi pubblici, che hanno incassato come se ci fossero state due notti bianche, alla massiccia presenza di giovani, adulti e famiglie, il doppio evento musicale andato di scena sabato e domenica scorsi, in piazza del Popolo, ha centrato l’obiettivo: ovvero quello di richiamare in centro migliaia di persone di tutte le età e dare un po’ di ossigeno a bar, pizzerie e ristoranti. Si stima, infatti, che solo sabato le presenze nel salotto cittadino abbiano raggiunto circa le ottomila unità.

E probabilmente altrettante la domenica. Mentre i locali addetti al food, non solo in piazza del Popolo, ma un po’ in tutto il centro storico, hanno registrato il tutto esaurito spalmato su più turni. Soddisfatto il sindaco Marco Fioravanti, presente ad entrambe le serate, che parla di un esperimento pilota riuscito al quale il Comune darà sicuramente seguito. "Sono state due serate riuscite e interessanti – dice il primo cittadino ascolano – perché, in quella di sabato hanno partecipato persone più adulte, anche molte famiglie con bambini, mentre in quella di domenica tanti ragazzi. Abbiamo tracciato un po’ un cambiamento ad Ascoli perché con queste due iniziative la città ha ritrovato la sua centralità per essere a misura dei più giovani. Molti universitari che studiano nelle cento torri mi hanno chiamato per complimentarsi, e questo mi ha fatto molto piacere. Ovviamente, infatti, l’attrattiva a livello universitario passa anche attraverso iniziative di divertimento collaterali come queste. Se vogliamo diventare veramente una città universitaria dobbiamo lavorare pure su eventi ludici adatti ai ragazzi. Questi del fine settimana scorso sono stati – continua Fioravanti – due eventi pilota che abbiamo voluto organizzare per capire se potevano funzionare o meno. Siccome sono andati molto bene, il Comune li ripeterà ogni anno, e stiamo studiano anche iniziative periodiche da fare in piazza con lo scopo, sempre, di attrarre i giovani. Stiamo pensando di rifare qualcosa di simile durante l’estate".

Insomma, le due serate, la prima ‘89 discoteca’, ovvero il format itinerante con la migliore musica degli anni Ottanta e Novanta, la seconda ‘All-in tutti in piazza’, ovvero il party organizzato dalle associazioni giovanili Apply, Sestopiano, Impero, Young wild and free, Atelier1 e Apevents con la partecipazione di diversi dj e artisti emergenti locali, hanno centrato l’obiettivo facendo divertire giovani e adulti e facendo registrare ottimi numeri a livello di incassi agli esercizi pubblici. Un risultato che spazza via le polemiche dei pochi contrari, alcuni residenti e associazioni di tutela del patrimonio artistico e architettonico, all’organizzazione del doppio evento.