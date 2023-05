Eventi, pronto il cartellone

Senza perdere un giorno di tempo, nonostante le condizioni climatiche di questo periodo, l’amministrazione comunale di Montefiore è pronta per le manifestazioni che animeranno la stagione estiva. Un territorio che attrae sempre più stranieri, in particolare dell’Europa del Nord e che sono sempre alla ricerca di tradizioni locali e buoni prodotti enogastronomici. Nel calendario appena varato restano confermati gli appuntamenti più rilevanti: 10-11 giugno la XXI edizione dell’Infiorata; il 24 giugno La Notte Romantica con i Borghi più belli d’Italia; dal 16 al 23 luglio il Festival Montefiore con gusto; il 28 – 29 e 30 luglio la Sagra della Frutta a cura della Pro Loco; 30 luglio selezioni di Miss Italia al Polo Museale S. Francesco; dal 9 al 13 agosto Sinfonie di Cinema a cura di Giancarlo Basili e poi dal 15 al 19 agosto la Mailata in piazza; il 17 settembre la Fiera Grande d’Autunno. Tra una data e l’altra molti altri eventi.