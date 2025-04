Eventi rinviati per il lutto nazionale, ma Fritto Misto è confermato

I cinque giorni di lutto nazionale disposti dal Governo a seguito della morte di Papa Francesco, in attesa delle esequie previste per sabato mattina, rivoluzionano anche gli eventi cittadini. Il Comune, infatti, ha deciso di rinviare (e in alcuni casi di annullare) gli appuntamenti di carattere sportivo e quelli legati all’intrattenimento che erano in programma per questa settimana. In particolare, non si disputerà il ‘Torneo Romana Tufilla’, valido come Memorial Titino Volponi, che proprio sabato avrebbe coinvolto decine di sbandieratori e musici provenienti sotto le cento torri da ogni parte d’Italia. Una scelta, questa, che ha sollevato qualche polemica sui social, visto che tanti ragazzi si erano allenati in queste settimane per farsi trovare pronti all’appuntamento, organizzato dai sestieri di Porta Romana e Porta Tufilla. E’ stata invece rinviata a data da destinarsi la presentazione della nuova edizione del volume intitolato ‘Ascoli nel Quattrocento II’. Anche questo avrebbe dovuto svolgersi sabato. In merito alla ‘Pedalata dei ponti ascolani’, invece, è stato annullato l’incontro di sabato, mentre viene confermata la pedalata di domenica, con partenza fissata alle 9.40 da piazza del Popolo. Rinviato al 3 maggio, poi, il ventesimo Festival della Canzone Ascolana al teatro Ventidio Basso. Stessa sorte, rinvio di una settimana, per l’evento dedicato alla musica anni Ottanta e Novanta in piazza del Popolo. Rinviato al 2 maggio, dalle 15 alle 19, invece, l’Event Giochi che era invece previsto per il 25 aprile. Confermata la manifestazione del ‘Fritto Misto’ a piazza Arringo, che prenderà il via oggi per concludersi il 4 maggio. L’inaugurazione con il taglio del nastro, però, si svolgerà domenica alle 12.30. Resta intatto, invece, il programma per le celebrazioni del 25 aprile predisposto dalla Provincia, dal Comune e dall’Anpi (vedere pezzo in alto a destra).

Matteo Porfiri