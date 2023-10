Eventi sportivi e auto: quanto costa la rimozione

Oggi un’altra giornata difficile per la sosta nella zona del centro e parte del lungomare, per via del "Triathlon sprint silver e Paratriathlon sprint". La viabilità ha subito inevitabili modifiche dalle 6 di stamani fino al termine della manifestazione sportiva. Il divieto di sosta con rimozione forzata è attivo in piazza Giorgini (rotonda), in viale Buozzi e viale Marinai d’Italia, in via Colombo, via Fiscaletti, via Milanesi, via Bruni, via Pasqualini, via delle Tamerici, sul lungomare fino a via Tedeschi e nei tratti a ridosso del lungomare di via Clotilde di Savoia e via Maffei. Negli stessi spazi, dalle 7:30 e fino al termine dell’evento, è vietato il transito di pedoni e veicoli a esclusione di atleti e personale autorizzato. La segnaletica è stata distribuita con ampio anticipo ma, come sempre avviene in queste circostanze, si assiste a un andirivieni di carri attrezzi per portare via le auto dimenticate dai distratti. Un copione che si è ripetuto per il Carnevale sanbenedettese, per l’arrivo della Tirreno Adriatico, per il Duathlon, per la mezza Maratona dei Fiori, per la Gran Fondo, per il Triathlon, per Corri con Martina, per le Frecce Tricolori, senza contare i mercati infrasettimanali ed i mercatini a Porto d’Ascoli. Ben oltre cento auto rimosse fino a ora. Ma quanto costa riprendere un’auto rimossa dalla ditta che gestisce il servizio e portata nel deposito, ai confini tra San Benedetto e Centobuchi, (al massimo circa 15 Km se prelevata lungo una strada di San Benedetto)? Abbiamo fatto due conti in base alle tariffe previste dal bando comunale, tenendo conto di un veicolo di massa complessiva a pieno carico fino a 15 quintali, prelevato in città, poiché il costo poi diminuisce con il minor chilometraggio, ad esempio sul lungomare o a porto d’Ascoli. Il diritto di chiamata è di 16 euro, le operazioni di carico e scarico 24,20, ma le spese continuano a correre anche quando la vettura è sul carro attrezzi, poiché l’indennità chilometrica è di 3,80 euro, moltiplicati per 15 Km (57 euro) che in totale fanno 97,20 euro. Vi è poi da calcolare la maggiorazione domenicale del 30% e si arriva a 126,36 euro, quindi aggiungiamo 1,80 euro di custodia in area scoperta per un giorno, siamo a 128,16 euro. Se si tratta di un mezzo superiore a 15 quintali, fino a 35, la somma da pagare è di 162,50 euro. Una distrazione non di poco conto cui aggiungere la sanzione di divieto di sosta, che va al Comune e che è di 39 euro, (se pagata entro 5 giorni si avrà uno sconto del 30%, quindi poco meno di 28 euro).

Un’auto di 15 quintali massimo, dimenticata oggi in divieto di sosta con rimozione forzata può costare, sanzione compresa, pagata subito, circa 156 euro. Una bella domenica di sole … da non dimenticare, perché le manifestazioni sul lungomare di San Benedetto si susseguono, almeno una dozzina ogni anno.