Eventi sportivi tra Comuni. Una collaborazione virtuosa

Lo sport e il lavoro di squadra tra Enti si conferma un asset vincente per i comuni di Appignano e Offida. Anche quest’anno, sono stati numerosi i partecipanti alle iniziative sportive svoltesi nei due comuni tra giugno e ottobre 2023. Diverse centinaia di persone hanno partecipato agli eventi rivolti a tutte le fasce di età della popolazione, volti a sostenere e promuovere il benessere e l’attività fisica. Grazie alla comune progettualità messa in campo ‘Ricostruzione sportiva e Destinazione Benessere 2023’, i due enti, anche per l’anno in corso, sono risultati assegnatari di un bando regionale che ha consentito la partecipazione gratuita a tutti gli interessati. "Il progetto – ha dichiarato il sindaco di Appignano Sara Moreschini – per il nostro Comune si è chiuso con l’Urban trail de Lu Lemano’ durante il quale si sono ritrovate oltre 150 persone per affrontare il circuito di 9 chilometri. Ringrazio i presidenti delle società organizzatrici, l’Avis Ascoli Marathon e la Polisportiva Appignano del Tronto. Ottimo anche il risultato con le attività di orienteering rivolte a bambini e ragazzi organizzate da Asd passi nel bosco in collaborazione con la scuola locale, che ringrazio. Il bilancio in termini di risposta e partecipazione a tutti gli eventi è stato assolutamente positivo". "Voglio ringraziare i numerosi partecipanti, poiché anche quest’anno le presenze registrate nelle singole iniziative, sono state molto gratificanti" conclude l’assessore allo sport Cristina Capriotti, che ha seguito il progetto.