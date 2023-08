Eventi traino per il turismo "Così trovare stanze libere è difficile nel weekend"

In aumento ad Ascoli e nell’entroterra, in leggero calo a San Benedetto e in tutta la riviera. Sarebbe questo, al momento, l’andamento del turismo nel Piceno, proprio in concomitanza con il ponte di Ferragosto, il momento clou dell’estate. Chissà, magari a fine mese il bilancio sarà completamente diverso ma per ora i dati affermano questo. A confermarlo sono i titolari degli alberghi che si trovano nel centro storico ascolano: trovare delle stanze libere, in questi giorni, è davvero un’impresa. "Nel weekend siamo sempre pieni – confermano, ad esempio, i gestori del Palazzo dei Mercanti –. Nel corso della settimana, invece, c’è meno gente, quindi c’è disponibilità di qualche camera, ma per Ferragosto siamo praticamente al completo". Stesso discorso per l’albergo Sant’Emidio e per la residenza ‘Cento Torri’, tra gli hotel più gettonati della città. Per trovare stanze libere, perciò, è necessario spostarsi nei quartieri periferici. "Siamo pieni al 90 per cento – spiega Marco Ciucci dell’hotel Pennile –. I turisti, come prima scelta, hanno gli alberghi del centro, poi in secondo luogo si rivolgono a noi. È anche vero che questa è la settimana di Ferragosto, quindi è logico che ci sia parecchia affluenza, ma speriamo di continuare così. Negli anni passati, sinceramente, abbiamo lavorato anche di più. Però il bilancio è assolutamente positivo". A confermare il trend è anche Costantino Brandozzi, funzionario della Confcommercio ascolana. "Nell’ultimo periodo, in città, ci sono stati tanti eventi di rilievo, che hanno avuto il merito di richiamare molti turisti – ammette Brandozzi –. Gli alberghi sono quasi tutti al completo e questo rappresenta un bel segnale per tutto il territorio, anche per i commercianti che stanno lavorando bene". Soddisfatto il sindaco Marco Fioravanti. "Rispetto all’anno scorso sono aumentate le presenze degli stranieri – rivela il primo cittadino –. In crescita anche il numero dei cosiddetti ‘avventori’, ovvero coloro che provengono dalla costa o comunque dalle regioni limitrofe. La nostra città è diventata molto attrattiva, oltre che per le bellezze monumentali che possiamo vantare, anche per i tanti eventi di qualità ed esclusivi che abbiamo organizzato".

Matteo Porfiri