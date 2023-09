"Eventi, una spinta fondamentale"

"Diciamo che dopo tre anni di boom, siamo tornati alla normalità": così Matteo di Sabatino, presidente Sezione Turismo Confindustria Ascoli, commenta l’estate che sembra non finire: " Il nostro territorio ha goduto di una grande voglia di uscire, di viaggiare e di tornare a divertirsi dopo il sisma e dopo il Covid. Ascoli che ha sempre avuto un turismo di passaggio soprattutto da parte di chi è diretto a Sud, quest’anno ha segnato un po’ il passo perché la recessione si è fatta sentire in tutta Italia e in particolare nelle località di mare della Puglia, della Calabria e della Sicilia. Aspettando in dati ufficiali, posso comunque affermare che almeno tra la Dimora Storica Palazzo dei Mercanti in via Trieste e l’Hotel Guiderocchi che sto gestendo in questi anni, il calo è stato attorno al 15-20% e il bel settembre non certo compenserà le perdite. Di sicuro questa prima settimana di settembre ha però fatto segnare una bella inversione di tendenza, con tante prenotazioni complici anche gli eventi che l’amministrazione comunale ha organizzato per questo fine settimana con il concerto di Asco DJ e il Memorial Troiani con Lazza e Dardust, ma anche per i prossimi weekend con il Concorso Ippico e Linus Festival del Fumetto. In città si vedono comunque tanti gruppi di turisti e credo che anche le attività di ristorazione abbiano comunque riscontrato un calo al di la di tutto. Credo che per la prima volta quest’anno dopo tanto tempo non è stato più necessario prenotare in largo anticipo un tavolo al ristorante. Le presenze sono state buone, ma in linea con quello che erano i numeri prima del Covid. Abbiamo goduto di tre anni davvero incredibili dove non si faceva in tempo a rispondere al telefono, già a partire dall’estate 2020. Quest’anno è andata bene, ma non benissimo. Il Palazzo dei Mercanti è il nostro punto di riferimento importante grazie anche alla Spa interna, ma anche il Guiderocchi non è andato male, considerato che siamo in attesa dell’approvazione del Project Financing dopo che i sei Comuni proprietari dell’immobile assieme al Comune di Ascoli hanno concordato una totale risistemazione che diventerà il primo hotel a cinque stelle della città".