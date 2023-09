Evento gratuito e polemiche social. Biglietti finiti, anzi no: altra chance. Riaprono le prenotazioni per Gazzè

Riapertura, stamattina dalle 9.30, delle prenotazioni per i posti del concerto di Max Gazzè in programma domenica, alle 21.30, in piazza del Popolo. La decisione di mettere a disposizione altri biglietti, alla luce dell’elevata richiesta, è stata presa dal Comune che comunica come "con questa ulteriore emissione sarà definitivamente raggiunta la capienza massima della piazza prevista per questo genere di eventi, come stabilito in comitato per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica". L’Arengo precisa anche che "in occasione dell’evento sarà presente, agli accessi, personale dedicato munito di contapersone, per garantire un regolare flusso in ingresso e in uscita dalla piazza, sempre nei limiti della capienza stabilita". I posti sono prenotabili collegandosi al sito www.eventbrite.com e ciascun utente ne può prendere due. Inizialmente a ingresso libero, oltre che gratuito, il concerto di Max Gazzè era stato organizzato dal Comune proprio con lo spirito di renderlo accessibile a tutti. Un regalo dell’amministrazione a conclusione di un’estate ricca di eventi. Poi, però, così come è accaduto a luglio scorso con lo spettacolo de ‘Il Volo’, per motivi di ordine pubblico e sicurezza è stato disposto dalle autorità competenti che l’unica modalità per potervi assistere sia quella della prenotazione dei posti, così da limitare l’accesso in piazza del Popolo a un numero di spettatori contenuto.

Naturalmente non sono mancate le polemiche da parte di chi, in occasione della prima apertura delle prenotazioni, è rimasto senza biglietto. I posti saranno comunque in piedi, non ci saranno sedie, per un totale di circa quattromila. E’ probabile che se non sarà raggiunta la capienza massima consentita (può accadere infatti che non tutti coloro che sono riusciti a prenotare il biglietto si presentino), il personale addetto alla sicurezza farà entrare anche chi è sprovvisto del ticket fino al raggiungimento del numero massimo previsto. Per quanto riguarda lo spettacolo, Max Gazzè salirà sul palco di piazza del Popolo affiancato dall’orchestra popolare del saltarello, con il suo ‘Musicae Loci’. La tappa ascolana rientra nel grande tour con cui l’artista romano ha portato quest’estate in giro per l’Italia le sue canzoni in una veste inedita che assorbe colori e suoni tipici delle diverse zone in cui lo spettacolo è stato ospitato. Un progetto culturale legato al territorio, inteso non solo come area geografica, ma soprattutto come terra di storia, musica e arte. Spaziando tra stili e epoche diverse, dal repertorio classico al moderno, ogni live ha avuto una versatilità musicale particolare dove i ritmi colorati e ipnoticamente ripetitivi degli strumenti più tradizionali e delle percussioni si sono uniti al background sonoro dell’artista.

