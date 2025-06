Evento targato ’Ring’ al Medusa:: "Per un’estate in sicurezza"

La bella stagione è finalmente alle porte e, con essa, arriva Ring on the Beach. Il tour estivo firmato Ring – una società Amazon che offre un intero sistema di sicurezza domestica intelligente, che comprende videocitofoni, videocamere, allarmi e accessori – farà tappa in quattro delle località balneari più amate del Paese, regalando momenti di svago, gadget esclusivi e l’occasione perfetta per conoscere nuove soluzioni per proteggere la propria casa – e la propria tranquillità – anche sotto l’ombrellone, grazie all’ampia gamma di dispositivi Ring. In occasione del tour, Ring ha commissionato a Censuswide la ricerca ’Ring & Relax’, che mette in luce un aspetto spesso trascurato delle vacanze: l’ansia di chi parte. Se da un lato le ferie sono attese con entusiasmo, dall’altro il 68% degli italiani fatica davvero a rilassarsi una volta arrivato a destinazione, complice la preoccupazione di aver lasciato la casa incustodita. Un pensiero che per il 78% degli intervistati ha un impatto concreto sulla capacità di staccare la spina e godersi il viaggio".

Ring on the Beach trasformerà le spiagge italiane in veri e propri angoli di serenità connessa, dal lungomare di San Benedetto passando per il Lazio e la Toscana, fino alla costiera cilentana. Coinvolti i seguenti stabilimenti balneari: Medusa Beach a San Benedetto, Santocielo Maccarese a Maccarese, Beach Club Versilia a Forte dei Marmi, Cinquale e Bagno 38 a Marina di Eboli. Si parte questo weekend proprio dalla riviera delle Palme.