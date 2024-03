"Evitare usi impropri e sprechi". Tonelli: i cittadini possono aiutare

"La nostra mission è dare acqua potabile sempre. Noi facciamo tutto quello che è in nostro potere, ma anche i cittadini hanno un’arma: l’utilizzo corretto dell’acqua evitando usi impropri e sprechi". L’ingegner Massimo Tonelli, responsabile delle reti della Ciip Vettore, sul punto è chiaro. "Furono le piogge abbondanti della primavera ad evitare la chiusura dei serbatoi nell’estate 2023, pur arrecando purtroppo tanti danni. Ma da qui ai prossimi anni la situazione è preoccupante e non possiamo garantire che non ci saranno chiusure" ha detto ieri nell’aula magna intitolata all’ex presidente della Ciip Giacinto Alati, recentemente scomparso. "Gli anni 2016-2021 sono stati segnati dai tragici eventi del sisma che ha interessato ben 33 Comuni sui 59. "Il calo della risorsa idropotabili delle principali sorgenti ha avuto punte di oltre il 58% dell’assentito (-735 l/s su 1.275 l/s) – ha aggiunto Tonelli – interessando in particolar modo la sorgente di Foce di Montemonaco che ha visto ridurre la sua portata complessiva dagli oltre 600 l/s ai circa 120 erogati nel 2022 oltre alla scomparsa di alcune sorgenti quali Forca Canapine, che adduceva oltre 45 l/s al sistema di Capodacqua o Fosso Rio per oltre 10 l/s".

Per fronteggiare la carenza idrica la Ciip ha presentato al Ministero, in relazione ai fondi del Pnrr, il progetto di un potabilizzatore in zona Comunanza, a sostegno della linea dei Sibillini, in grado di trattare una portata massima di 400 l/s, con la possibilità di ricevere acqua da 2 approvvigionamenti distinti, quello del Lago di Gerosa e quello del fiume Tenna. "I progetti – ha spiegato ancora Tonelli – sono stati finanziati ed avviati. La loro entrata in esercizio si prevede con orizzonte 2026, con il limite che il prelievo massimo potrà essere consentito solo per brevi periodi di punta ed in condizioni di criticità, mentre il prelievo medio annua si attesterà a circa 100 l/s. Saranno comunque anche questi identificati come impianti di soccorso, visto i costi di gestione, specie per l’energia elettrica necessaria". Tra gli obiettivi anche un ulteriore potabilizzatore a Capodacqua, alto Tronto. "Serve però una visione d’insieme, perché qui troppi soggetti guardano solo al proprio orticello" ha aggiunto Tonelli. La battaglia è anche in direzione della riduzione delle perdite dalla rete idrica, una vera piaga. "Abbiamo avuto 20 milioni dalla struttura commissarialeSisma 2016 per la digitalizzazione e ricerca perdite di tutta la rete dell’area del cratere sismico che stiamo affrontando anche attraverso l’uso del satellite" ha concluso il responsabile delle reti Ciip.

Peppe Ercoli