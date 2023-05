Evoluzione delle rinnovabili

"Evoluzione tecnologica delle rinnovabili" è il tema del convegno organizzato dalla Western Co. Nell’ambito della ’Città dell’altra economia’ che si è svolto a Roma. Nel corso dell’incontro si è parlato di come creare una Comunità Energetica Rinnovabile, della procedura tecnico operativa, del progetto preliminare fino ad approfondire le pratiche necessarie sotto il profilo legale, fiscale ed esecutivo. "Dopo quattro anni di lavoro del team Ricerca e Sviluppo di Western Co. – ha commentato Giovanni Cimini – abbiamo presentato per la prima volta, livello nazionale, il gruppo di lavoro, i prodotti e la piattaforma Westernchain, composta da due brevetti. Questa piattaforma contribuirà alla formazione delle Comunità Energetiche in tutta Italia. È già pronto anche un gruppo di aziende che effettueranno installazioni professionali e affiancheranno i clienti".