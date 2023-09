Ex alunni riuniti dopo 40 anni, la storica classe 3F di Ascoli

Si sono ritrovati alla pizzeria ‘Cittadella’ dopo quarant’anni dall’esame di terza media. In un clima di grande festa e di divertimento, tanti ex alunni non si vedevano in realtà da anni visto che famiglia e lavorio li hanno portati lontani dalla città di Ascoli. Ma alla fine grazie anche ai social sono riusciti a fissare un appuntamento e le emozioni non sono mancate. La storica classe la 3ªF della Scuola Media di via Erasmo Mari ha così trascorso una serata di racconti. Questi i presenti: Roberto Angelini, Emanuela Anastasio, Antonio Bernardini, Barbara Bernardini, Stefania Canala, Roberta Cherubini, Antonella Ciarrocchi, Valeria Cinaglia, Gianluca Fausti, Francesco Ferri, Anna Galanti, Ilde Guerrieri e Angelo Mascetti.