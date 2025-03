Ex Ballarin, avanti tutta. Tredici sì per la variante

Ballarin, avanti tutta: con 13 voti a sostegno della propria iniziativa, l’amministrazione comunale, nel consiglio di ieri mattina, ha approvato la variazione planivolumetrica al progetto del parco, prospettata nelle scorse settimane e illustrata nella commissione congiunta del 24 marzo. Variazione che prevede l’accorpamento dei volumi nei quali andranno il museo e il padiglione, e che non ha convinto la minoranza in merito alla procedura tecnica e al contenuto del cambiamento all’elaborato. "Visto che nell’area nord si vuole mantenere uno spazio per gli spettacoli - ha chiesto Aurora Bottiglieri - sono stati previsti parcheggi per i mezzi degli spettatori? E per le ambulanze? In caso contrario, dove andranno a parcheggiare i residenti nei giorni in cui andranno in scena le manifestazioni? Qualcuno ha definito quella del ‘Ballarin’ una storia infinita. Proprio come in quell’opera, quindi, servirebbe un talismano per portare a termine la pratica, ma noi non lo abbiamo e non vediamo come questa possa arrivare a conclusione". Alle riflessioni della dottoressa si è unito Paolo Canducci, che ha definito l’iniziativa un "pasticcio" per il quale occorrerebbe un miracolo: "Qui serviva un percorso di condivisione che non è stato fatto – ha affermato il capogruppo dei Verdi - Inoltre non si è messo mano alla viabilità per timore. Si è detto che sarebbe servita una variante urbanistica, ma una variante semplificata avrebbe avuto un iter molto più breve. Io, oggi, sono seriamente preoccupato per i tempi, dato che i lavori sono sospesi da dicembre. E tutto il resto quando andrà a bando? Quando terminerà l’intervento?" Alle filippiche dei colleghi si è aggiunta quella di Annalisa Marchegiani: "Si intendono apportare queste modifiche - ha dichiarato – ma non abbiamo ancora l’autorizzazione paesaggistica, necessaria perché l’area ricade sotto vincolo, né il parere delle Soprintendenze di Ascoli e quella speciale del Ministero della Cultura. Questa, voglio ricordarlo, prescriveva che ogni circostanza atta a modificare i presupposti progettuali doveva essere tempestivamente comunicata alla Soprintendenza territorialmente competente. Inoltre manca la perizia di variante, anche se il dirigente ha detto che è in fase di elaborazione. Oggi mi chiedo quanto costerà lo scostamento finanziario, dato che è già stato approvato ulteriore finanziamento di 800mila euro a completamento dell’intervento in corso. Direi che non ci sono i presupposti per approvare questo planivolumetrico". Invece per quanto riguarda lo stadio ‘Riviera’, Lorenzo Marinangeli ha chiesto se verranno previsti ulteriori parcheggi per risolvere i disagi alla viabilità in occasione dei match casalinghi. L’assessore Vesperini, in tal senso, ha detto che verranno valutati, in sede di Pums, parcheggi intermodali per le bici e navette che trasportino i tifosi all’impianto.

Giuseppe Di Marco