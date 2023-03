Ex Ballarin, la curva sud verrà ridotta ulteriormente Ecco il cronoprogramma

Guido Canali confermato a capo della progettazione del Ballarin, ma meno gradoni sulla curva sud per far sì che il manufatto regga. È questo, in estrema sintesi, ciò che si è deciso negli ultimi due incontri della maggioranza comunale, tra i quali si è anche tenuto l’ennesimo incontro fra i referenti dell’ente e l’architetto Guido Canali. A recarsi a Parma, due giorni fa, sono stati il vicesindaco Tonino Capriotti, il consigliere Gino Micozzi, il dirigente ai lavori pubblici Giorgio Giantomassi e il funzionario Nicola Antolini: il gruppo si è trovato a rivisitare ulteriormente il progetto di riqualificazione dell’ex stadio, alla luce delle ultime decisioni prese in merito. Nello specifico, nelle ultime settimane si era stabilito di eliminare le collinette perimetrali dall’elaborato: inizialmente si era pensato per una questione di costi, ma poi è emerso che la semplice movimentazione di terra per realizzare terrapieni non avrebbe costituito, per il comune, la spesa maggiore del pacchetto. La verità è che l’amministrazione intende tenersi aperta ogni strada sulla futura viabilità di zona. Va ricordato che per il momento l’attuale assetto non verrà modificato, perché per farlo sarebbe necessaria una variante al piano regolatore: un’operazione che richiederebbe ulteriore tempo, ovvero la risorsa che più di tutte manca al comune. Nei prossimi anni, però, l’amministrazione potrebbe decidere di spostare tutta la viabilità ad ovest, ovvero in via Morosini, così da collegare il Ballarin alla pineta dei funai e al mare: operazione impossibile con la presenza delle famose collinette di contorno. Queste, però, erano state ideate anche per ‘supportare’ la curva sud la quale, in assenza di sostegni laterali, presenta limiti statici non indifferenti. Da qui, l’idea di togliere alcune file di gradonate e ampliare la galleria, in modo tale da rendere la struttura meno pesante e più stabile. Ciò, però, vuole anche dire che la curva sud come la conoscono i tifosi della Samb fa già parte del passato. Definito anche il cronoprogramma: progetto esecutivo entro il 31 marzo, entro fine aprile ottenimento di alcuni permessi dalla regione, inizio maggio emanazione del bando e assegnazione dei lavori entro il 27 luglio. Il disegno verrà realizzato a stralci, dato che i fondi non basteranno per fare tutto.

g. d. m.