Ex Ballarin, ok dalla Giunta per il progetto ’Parco di tutti’

Ok dalla giunta comunale il documento di indirizzo alla progettazione del Parco di tutti, l’area che sorgerà all’interno dell’ex Ballarin. La scadenza per l’approvazione del documento era fissata entro la fine del mese, un passo necessario per consentire l’arrivo dei 450mila euro stanziati dalla Fondazione Carisap, destinati alla creazione di un giardino inclusivo. Il vicesindaco e assessore allo sport Tonino Capriotti ha espresso soddisfazione per l’importante risultato raggiunto, sottolineando: "Ringraziamo la Fondazione Carisap per l’attenzione che ha rivolto a questo progetto e per il fattivo contributo". Come spiegato dai tecnici comunali, il 27 dicembre i lavori erano stati temporaneamente sospesi per consentire agli uffici di rivedere il progetto, integrandovi le novità legate al giardino inclusivo. Questo spazio, che occuperà una superficie di 1.400 metri quadrati nella parte ovest dell’ex campo, sarà attrezzato con pergolati, scivoli, una teleferica e altre strutture leggere immerse nel verde, garantendo accessibilità a tutti. Parallelamente, il Comune sta lavorando alla variante necessaria per ampliare l’area museale prevista nel progetto. Il museo sarà collocato in uno dei due padiglioni che sostituiranno la curva sud e avrà una superficie di 470 metri quadrati. Le grandi vetrate del padiglione offriranno un legame visivo con il parco, rendendo l’area museale un luogo che unisce spazi espositivi e natura. Il museo ospiterà inoltre una platea di 60 posti a sedere, servizi igienici e un bar per accogliere i visitatori. Ma a che punto si trovano i lavori? Secondo il resoconto presentato dai tecnici, è stato completato il 31,95% del progetto appaltato, per un valore complessivo di 617mila euro.

Emidio Lattanzi