Ex Ballarin, Piunti: "Tanti fondi in cassa grazie al sottoscritto"

Una replica sulla ‘tirata d’orecchie’ di Spazzafumo era prevedibile. A rendersene autore è l’ex sindaco Pasqualino Piunti, chiamato in causa dal rimbrotto del primo cittadino, pubblicato due giorni fa su queste pagine. Spazzafumo, in particolare, si è lamentato delle scarse risorse intercettate dal suo predecessore (2,4 milioni su un totale di 5) per il restyling del Ballarin. "I pochi precedenti sui progetti che riguardano questa amministrazione non depongono a loro favore – commenta sarcasticamente Piunti - visto che sono stati capaci in un solo anno di perderli tutti: l’ex liceo di via Leopardi, le mense scolastiche, parchi e giardini e piano asfalti della regione. Detto questo, hanno a disposizione quasi 3 milioni tra fondi ministeriali e Fondazione Carisap, grazie al sottoscritto. Lo stesso Guido Canali il 19 novembre in Auditorium lodò il prestigio di quella amministrazione, per la possibilità di completare un iter iniziato dalla mia giunta dopo oltre 30 anni di immobilismo. Ora facciano tesoro delle richieste pervenute ieri durante il consiglio aperto, da noi richiesto, affinché si salvaguardi la memoria storica di quello che è ritenuto dalla stragrande maggioranza dei cittadini un monumento della storia sportiva di questa città, soprattutto nel centenario della nostra Samb".