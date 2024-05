Ex Ballarin, si valutano nuovi fondi per gli arredi

Servirà aumentare lo stanziamento per rendere l’area Ballarin un parco fruibile al termine dei lavori? È quanto sta studiando l’amministrazione comunale, con la maggioranza che due giorni fa si è riunita per fare il punto sul prossimo incontro con Guido Canali. L’appuntamento con il prestigioso progettista si sarebbe dovuto tenere mercoledì scorso, ma poi è slittato a data da destinarsi: pochi giorni fa era emerso che, per realizzare quanto ideato per la parte nord, le somme a disposizione dell’ente non sarebbero bastate. Da qui la necessità di rivisitare il disegno in modo tale che sia compatibile con le risorse di Viale De Gasperi. A quanto si apprende, però, i 2,6 milioni finora stanziati dall’amministrazione servirebbero soprattutto per le parti strutturali, mentre per completare il parco di arredi e attrezzature, includendo anche lo spazio commemorativo della tragedia, sarebbero necessarie ulteriori somme. Non si tratta di dettagli: dato che l’iniziativa si avvale di fondi Pnrr, bisogna rispettarne le indicazioni, e il Piano di ripresa e resilienza dice che l’opera finanziata, una volta finiti i lavori, deve essere completa e fruibile. Va detto che la maggioranza può disporre, oltre ai soldi del bando, di un tesoretto ragguardevole. Da una parte ci sono i 450mila euro messi sul piatto dalla Fondazione Carisap, dall’altra un avanzo di bilancio di oltre 6 milioni. Per quanto riguarda l’avanzo, però, solo una parte potrà essere utilizzata per il Ballarin. I tecnici infatti stanno valutando le diverse richieste pervenute dai diversi settori e quindi il bottino, alla fine della fiera, potrebbe subire una drastica dieta dimagrante. Oltretutto va tenuto presente che l’amministrazione, oltre al Ballarin, deve pensare anche ad altre opere prioritarie, come la riqualificazione della piscina e del PalaSpeca. La domanda, per tornare all’ex stadio della Samb, sorge spontanea: cosa resterà, alla fine, della grandiosa visione prospettata da Canali nel novembre 2022? Nelle intenzioni del comune c’è la realizzazione di un parco urbano con funzione culturale e ricreativa. Finora la ditta aggiudicataria ha eliminato le curve sud e nord, nonché la tribuna est. Al posto della sud dovrebbe sorgere un padiglione con spazi polifunzionali e un’area museale dedicata al team rossoblù e sovrastato da un terrazzo con pergolato. I due ingressi sud verrebbero realizzati in corrispondenza degli incroci fra via Pigafetta con via Morosini e via Marchegiani. Per l’interno si era pensato a superfici d’acqua a bassa altezza, zone di svago delimitate bambù e rampicanti, una duna perimetrale. Al centro del parco l’idea è di fare un’area per attività sportive e percorsi. L’attuale intervento non prevede modifiche alla viabilità, alla quale si penserà in un secondo momento. Il cantiere deve chiudersi entro il 2026.

Giuseppe Di Marco