Ex Ballarin, sulla viabilità torna l’ipotesi di Marcozzi

Sul fatto che il Ballarin abbia suscitato un voluminoso dibattito riguardante il futuro assetto urbanistico della città non ci piove. Considerato non solo come spazio dalle enormi potenzialità, ma anche come il ‘benvenuto’ di San Benedetto per chi viene da nord, l’ex stadio rappresenta l’incognita chiave che i tecnici comunali dovranno risolvere da qui ai prossimi anni. In attesa della stesura del progetto, i tecnici cominciano a chiedersi come modificare la viabilità di zona. Mantenerla in questo caso sembrerebbe fuori discussione, anche se al momento gli uffici hanno le mani legate: i fondi Pnrr infatti sono stati intercettati grazie ad una serie di elaborati che prevedono l’esistenza di via Morosini a ovest e di via Marchegiani a est del Ballarin. Cambiare le carte in tavola, in tal senso, vorrebbe dire perdere automaticamente il finanziamento, visto che sarebbe necessaria una variante al piano regolatore: un’iniziativa che porterebbe via almeno un anno, quando il comune ha tempo fino a giugno per appaltare i lavori. I primi ragionamenti però già emergono, e vengono propiziati dalle recenti modifiche al progetto di Canali. Si ricorderà, infatti, che il progettista ha stralciato le colline perimetrali poste a protezione dello ‘scrigno’. Inizialmente si era pensato che una decisione del genere fosse dovuta a questioni economiche, ma non è così.

Il movimento di terra, benché abbia un costo, non risulterebbe troppo oneroso per l’ente, che semmai dovrà investire molto di più nel restyling della curva sud. Ma allora perché togliere le colline? Uno dei motivi potrebbe essere proprio il cambio di viabilità. Senza i declivi, infatti, il parco Ballarin si apre ad una possibile continuità con la pineta dei funai, la duna e la spiaggia: un po’ come era stato previsto nel progetto di Fabrizio Marcozzi. L’ipotesi che verrà esaminata sarà proprio questa: collegare lo scrigno – aperto – di Canali al paesaggio circostante e spostare entrambe le corsie stradali ad ovest, usando il muro storico come spartitraffico. Un’idea, questa, che era stata fortemente osteggiata durante l’amministrazione Piunti, e che risulta invisa anche ai residenti di via Morosini. Gli uffici potrebbero però valutare di inserire dissuasori, dossi e persino un autovelox, per far sì che i veicoli, su quell’eventuale tratto, non passino a velocità spropositate. C’è da dire che una doppia corsia potrebbe essere realizzata anche in via Marchegiani, ma in questo modo si perderebbe la continuità con il mare. In quel caso, via Morosini verrebbe trasformata in un’isola pedonale transitabile unicamente dalle auto dei residenti. L’esclusione delle collinette dal progetto, in definitiva, ha riaperto il dibattito sulla futura viabilità che, in futuro, potrebbe riprendere molto dall’idea originale del comitato di Volontariato Cittadino.

Giuseppe Di Marco