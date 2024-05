Ex Bambinopoli, ancora dubbi. Affidamento tra luglio e agosto

Ancora niente di certo sulla questione dell’ex Bambinopoli. Durante il question time di ieri è andata in scena una nuova tenzone fra Annalisa Marchegiani e il sindaco Antonio Spazzafumo, sull’aggiudicazione del bene derivante dal bando che però, ad oggi, non ha avuto ancora alcun esito. "Il 14 maggio – ha spiegato il primo cittadino – è stata convocata la seduta pubblica dedicata all’apertura delle offerte economiche dopo l’esame delle offerte tecniche da parte della commissione. Dopo la predisposizione della graduatoria definitiva l’aggiudicazione del contratto è subordinata alla verifica della veridicità delle dichiarazioni prodotte dal concorrente aggiudicatario. Con apposita comunicazione questi sarà invitato a produrre la documentazione necessaria per il contratto che dovrà essere stipulato entro 45 giorni dalla comunicazione. Entro sette giorni dalla comunicazione il concorrente dovrà procedere al pagamento al comune dell’indennizzo riconosciuto al precedente concessionario, pari a 30mila euro. Gli uffici comunali hanno verificato che, riguardo a tasse e occupazioni, non risultano somme a carico del precedente gestore".

Insomma, non si sa ancora nulla sulle tempistiche per l’affidamento della Bambinopoli: considerando il programma citato da Spazzafumo, la pratica dovrebbe giungere a termine entro agosto. Tempi piuttosto lunghi, considerando che il bando veniva emanato a fine dicembre 2023 e che scadeva a metà febbraio. Ad aprile, il vicesindaco Tonino Capriotti disse che i ritardi erano dovuti a soccorsi istruttori e a vari approfondimenti richiesti sul testo dell’avviso, a seguito del quale erano arrivate due proposte private per la gestione. L’affidamento dell’area sarà per 10 anni rinnovabili a fronte di un canone annuo di 13.165,50 euro. Esso riguarderà il chiosco di viale Buozzi, da adibire ad attività di pubblico esercizio (somministrazione di alimenti e bevande) ma anche il portico, l’area esterna per le attività ludiche e infine la zona verde di 2.500 metri quadri. L’idea è di chiudere la questione in autunno, così da rendere la Bambinopoli operativa per la prossima primavera. Con il restauro delle balaustre e il restyling del lungomare centrale, l’amministrazione punta a creare un continuum fra centro e spiaggia, riqualificato e rispondente alle aspettative dei turisti. Sul lungomare infatti sono stati investiti circa 2,7 milioni, ma il bando stenta ad uscire. L’obiettivo è di rimettere in sesto la porzione centrale per la prossima estate.

Giuseppe Di Marco