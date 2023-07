"Ex Bambinopoli nel degrado" L’opposizione: e niente lavori

Quanto occorrerà attendere, ancora, per vedere l’ex Bambinopoli riqualificata? La minoranza consiliare torna a protestare per lo stato di degrado in cui versa una delle aree di congiunzione tra il centro e il lungomare, che potrebbe tornare a essere centro di aggregazione e svago per i bambini di San Benedetto e non solo. Erbacce incolte occupano buona parte della superficie, mentre all’interno del perimetro si trovano, ogni giorno, nuovi rifiuti di ogni tipo. Intanto il Comune non dà segno di voler svelare quali saranno le prossime mosse in tal senso: questo si evince, almeno, dalla risposta data alla consigliera Emanuela Carboni (San Benedetto Protagonista), che alla fine di maggio aveva depositato un’apposita interrogazione.

"L’area ‘Lavori Pubblici e Patrimonio’ – recita la risposta scritta – è stata incaricata di curare l’attuazione dell’obiettivo di riqualificare quell’area. Gli uffici stanno predisponendo un atto, da sottoporre all’approvazione della giunta, che contenga gli indirizzi ritenuti necessari al fine di evitare l’insorgere di contenziosi sull’uso dell’area. Solo a seguito di tale deliberazione sarà possibile avviare le opere di riqualificazione, oggetto di una stima e di un primo stanziamento di bilancio". Lo stanziamento in questione era pari a 35mila euro, ma trattandosi del "primo", se ne deduce che ne seguiranno altri, probabilmente per acquisire la struttura fissa e le attrezzature private. Insomma, ancora niente di concreto, e la minoranza non si fa sfuggire l’occasione di farlo notare. "Dopo oltre sette mesi dallo stanziamento di 35mila euro per la riqualificazione dell’area Bambinopoli, nulla di concreto è stato realizzato – protesta la Carboni –. Si evince, infatti, dalla risposta all’interrogazione, che si devono ancora predisporre gli indirizzi per evitare contenziosi, quando sappiamo per esperienza che in tal caso comunque non si bloccherebbero i lavori di ristrutturazione. È chiaro che si tratta di una giustificazione del vicesindaco rispetto a una questione che si trascina staticamente da mesi e, nel pieno dell’estate, ci troviamo ancora con una zona centrale in pieno degrado. Nel frattempo, però, l’amministrazione si riconosce il merito della riapertura dell’ex Bocciofila, quando in realtà questa opera è stata effettuata a spese della Coldiretti. Insomma, anche in questa occasione si evidenzia la mancanza di autorevolezza e di potere decisionale del vicesindaco, il quale, dall’inizio del suo mandato, rappresenta il nulla cosmico".

Giuseppe Di Marco