La nuova vita della ex Carbon: “Ecco a cosa serve quell’altalena”

Ascoli, 20 marzo 2025 – Uno scivolo e un’altalena piazzati là, isolati nel deserto. Un’immagine quasi comica, quella in cui si presenta l’area Carbon in fase di riqualificazione. Una situazione, quella relativa al montaggio dei giochi mentre tutto intorno non c’è praticamente nulla, che ha anche suscitato tanta ilarità tra gli ascolani. Alcuni, sui social, hanno perfino ipotizzato che lo scivolo servisse agli operai per divertirsi un po’ nei momenti di pausa. Tornando seri, però, tali giochi rappresentano comunque un segnale sul fatto che qualcosa si sta muovendo e che il progetto sta per entrare nel vivo. A fare il punto della situazione è il primo cittadino Marco Fioravanti.

Il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti

Sindaco, a che punto siamo sull’area Carbon?

“Il 16 maggio inaugureremo la vasca di prima pioggia, che è stata già bonificata. Si trattava dell’area maggiormente inquinata. Inizialmente avevo previsto che il taglio del nastro avvenisse il 27 marzo, ma abbiamo dovuto posticipare per motivi prettamente logistici. Inoltre, entro metà maggio, porteremo in conferenza dei servizi anche il progetto di bonifica. Grosso modo, stiamo rispettando i tempi. Anzi, sulla vasca di prima pioggia li abbiamo anche anticipati”.

Ci saranno rappresentanti del Governo all’inaugurazione?

“Sicuramente sarà presente il generale Vadalà che, come commissario, ha svolto un lavoro eccezionale e lo ringrazio a nome di tutti gli ascolani. Il 16 maggio ci saranno numerosi ospiti, alcuni dei quali di livello europeo dal punto di vista scientifico. Ancora, però, non posso anticiparvi nulla”.

Però, sindaco, ci tolga una curiosità: non le ha fatto sorridere vedere quello scivolo e quell’altalena abbandonati là in mezzo?

“In un primo momento sono rimasto sorpreso anch’io e mi sono anche divertito nel leggere i vari commenti, molto simpatici, di alcuni utenti dei social. Poi, però, ho chiesto ai tecnici e mi hanno detto che quei giochi sono stati posizionati lì per un motivo ben preciso, ovvero per studiare la tenuta del terreno. Inoltre sono collocati centralmente per poter ideare un progetto intorno legato alla piantumazione di alberi e alla creazione del parco fluviale”.

Nella riqualificazione dell’area Carbon, quale ruolo svolge il forum di partecipazione che è stato creato?

“Il forum ha raccolto più di 25 proposte di rigenerazione. Inoltre, svolgerà un lavoro costante di monitoraggio e presidio fisso all’interno della stessa area. Quindi ha un ruolo importantissimo e ringrazio tutti i componenti per l’impegno profuso finora”.

In conclusione, sindaco, cosa ci sarà tra qualche anno, concretamente, all’ex Carbon?

“Quell’area, come ho più volte evidenziato nei vari incontri pubblici che si sono svolti, diventerà una ‘cittadella del futuro’, un modello innovativo a livello europeo. Ci sarà una parte destinata agli impianti sportivi, ma anche al verde e ai camminamenti. Un’altra parte, invece, sarà come una sorta di arena per concerti, per ospitare un mercato o per i parcheggi. Diciamo che sarà un’area polifunzionale. Un’altra porzione dell’ex Carbon sarà legata allo sviluppo, all’arte contemporanea, alle start up. Abbiamo attirato molte proposte interessanti, tra quelle che ci sono pervenute. Insomma, la rigenerazione di quell’area sarà una grande sfida per la mia amministrazione e per tutta la città”.