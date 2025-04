Ex Carbon, Colucci e Sant’Angelo Magno: il punto dell’Arengo

La libertà di informazione torna in consiglio comunale. A quasi due mesi dal bavaglio dell’opposizione è stata discussa la mozione presentata dalla minoranza. Il dibattito si è acceso dopo che il consigliere Francesco Ameli ha ribadito che, a suo avviso, alcuni giornalisti sono oggetto di pressioni di vario genere. Da parte sua, anche il sindaco Marco Fioravanti ha sottolineato l’importanza di tutelare la professione giornalistica, soprattutto in un periodo nel quale gli operatori dell’informazione lavorano in condizioni critiche.

Il primo cittadino, però, ha anche accusato la minoranza di strumentalizzare la vicenda, esprimendo vicinanza a Lavinia Orefici, la giornalista protagonista del ‘caso Prodi’. "Approvando questa mozione chiediamo scusa ai giornalisti per la ferita provocata da quella interrogazione di febbraio – ha poi proseguito il consigliere di opposizione Andrea Dominici –, che ha generato tanta confusione". "L’obiettivo di quella interrogazione era far sì che, per i dipendenti pubblici che sono anche giornalisti – ha replicato la consigliera di maggioranza Emanuela Marozzi –, venisse osservato anche il codice deontologico. Proprio nel rispetto della libertà di informazione". Al centro del consiglio di ieri, poi, anche l’altra mozione presentata dalla minoranza, quella relativa alla realizzazione di un centro residenziale per l’autismo a Campolungo. "Nel 2022 il Comune ha concesso un’area di sua proprietà per la costruzione della struttura, con l’impegno della Regione Marche a finanziarla – ha spiegato Ameli -. Eppure, dopo oltre due anni, tutto è fermo. Nonostante le promesse, nessun passo avanti è stato fatto". In risposta, l’assessore Massimiliano Brugni ha evidenziato i tanti obiettivi già raggiunti sul fronte dei servizi sociali. Durante l’incontro, infine, il sindaco ha annunciato l’imminente consegna dei lavori per la chiesa di Sant’Angelo Magno che, a nove anni dal terremoto, verrà finalmente riqualificata e restituita alla cittadinanza. Si è parlato anche dell’area Carbon, visto che il 16 maggio verrà inaugurata l’area della vasca di prima pioggia, che è stata bonificata. Nella zona sorgerà anche un palazzetto polifunzionale per eventi sportivi, fiere e concerti. La minoranza ha anche puntato il dito sullo stato di degrado in cui si trova il parco Colucci di corso Mazzini. "Il Comune non è proprietario di quell’area, ma abbiamo svolto vigilanza nelle ore notturne – ha spiegato Fioravanti –. Il cancello di accesso al parco è stato divelto da un mezzo di una ditta privata e per questo il parco è facilmente accessibile. Appena termineranno i cantieri avviati nella zona, procederemo alla sistemazione definitiva del Colucci".

Matteo Porfiri