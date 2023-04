Ex Carbon, la svolta Faraotti: "Niente case e più verde per la città Finalmente si parte"

di Flavio Nardini

"Si comincia a vedere la luce". Lo dice con un sospiro di sollievo Battista Faraotti, uno degli imprenditori a capo del progetto Restart. Dopo anni di attese, false speranze e continui rinvii il futuro della ex Carbon sembra più chiaro. Le parole del commissario Giuseppe Vadalà hanno spalancato le porte al nuovo progetto: "Finalmente siamo arrivati alla fase esecutiva del procedimento – aveva detto durante la visita allo stabilimento del ministro Raffaele Fitto – , ovvero la pubblicazione della gara per l’assegnazione dei lavori di messa in sicurezza delle aree. Dopo l’attenta fase di studio analitico, l’ istruttoria tecnico scientifica, gli approfondimenti ambientali e gli studi di fattibilità siamo infine giunti alla fase di avvio del procedimento attivo per la risoluzione del problema, insomma possiamo far partire, appena aggiudicati, i cantieri e fare il primo passo verso la conclusione definitiva".

Faraotti, ci siamo davvero?

"La strada finalmente è in discesa. Il commissario ha fatto il suo lavoro, lo ha portato avanti con diligenza e attenzione. Ora iniziamo a vedere la luce".

Il progetto cambia rispetto a quanto prospettato anni fa?

"Sarà sicuramente più semplice rispetto al passato, sono anche cambiate le norme in tutti questi anni. Diventa senz’altro più facile per noi, al contrario di quanto ci era stato imposto in passato: sembrava francamente una strada impraticabile".

Niente alloggi e più verde?

"Di sicuro non ci sarà bisogno di costruire tutte quelle abitazioni che poi rischierebbero di essere invendute".

Il trend della popolazione in questo senso non aiuta?

"Certo, ci sono sempre meno persone e nuove case si rivelerebbero inutili. Lavoreremo insieme a Comune e commissario ma il primo obiettivo resta quello di togliere questo ’cancro’ da Ascoli. Poi vedremo cosa il Comune ha voglia di fare: un grande parco, strutture sportive, ci sono varie alternative. L’importante, ripeto, è togliere il prima possibile questa ’monnezza’ dalla città".

Avete un’idea sui tempi?

"Spero e credo che i tempi ora saranno molto rapidi. Il commissario tra qualche giorno farà partire la gara d’appalto. A ottobre si potrà iniziare e in un anno e mezzo avremo già importanti risultati".

Lei è capo di Restart insieme a Franco Gaspari e Bruno Bucciarelli. Avete investito e creduto tanto in questo progetto?

"Ci abbiamo creduto e ci crediamo ma non abbiamo mai avuto intenzioni speculative, anzi. Sicuramente dovevamo rientrare dei costi e il progetto precedente non ce l’avrebbe mai permesso. Prima eravamo di fronte a una strada impraticabile mentre ora diventa gestibile".

Che sensazioni ha?

"Molto positive, altrimenti mi avrebbe sentito arrabbiato e non lo sono, tutt’altro. Ho visto i dati e ho visto il percorso, sono fiducioso".

Ascoli riuscirà davvero a mettersi le spalle una storia che sembra non finire mai?

"Forse questa volta ci siamo davvero".