"Ex Carbon, un futuro green"

L’ok al Progetto operativo di bonifica dell’area ex Sgl Carbon, presentato dalla società Restart rappresenta un passo importante verso la riqualificazione dell’area, che sarà al centro dei nuovi strumenti urbanistici da adottare da parte dell’amministrazione comunale. Anche grazie alle proposte presentate dal Forum di progettazione partecipata, sarà possibile garantire un futuro di sostenibilità ambientale, sociale ed economica per un territorio destinato, finalmente, a uscire da una lunga storia di inquinamento". È quanto affermano in una nota congiunta Legambiente e Bottega del Terzo Settore. "Durante la conferenza, è stata richiesta da Legambiente ed accolta dal Comune un’integrazione al documento progettuale, relativa proprio al ruolo svolto dal Forum dal febbraio del 2024 e sono state anticipate richieste di approfondimento per quanto riguarda il piano di demolizione degli edifici esistenti. Conservare la memoria dei luoghi, com’è previsto nelle proposte del Forum, deve essere un tratto distintivo del progetto, insieme alla riqualificazione ambientale dell’area e alle attività sociali ed economiche che si potranno realizzare". Il progetto di bonifica, com’è stato ribadito da Legambiente anche durante la conferenza dei servizi, sarà oggetto di un costante monitoraggio, previsto anche dal Protocollo con il Comune.